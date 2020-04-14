佐藤健公開最愛的兩瓶香水　男神同款香氣女生噴也好適合

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@satohtakeru_fan、《戀愛可以持續天長地久》官方推特、amazon

在日劇《戀愛可以持續天長地久》完結至今，飾演主角天堂醫師的佐藤健人氣依然持續攀升，與一般的明星不同，佐藤健使用官方Line帳號與Sugar視訊APP和粉絲們互動，一對一的交流感讓人更加無法抵擋他的魅力。日前佐藤健於訪問中透露了自己最愛的兩瓶香水，今後大家即使無緣親身擁抱，也能幸福沉浸於專屬男神香當中！

佐藤健公開最喜歡的兩罐香水都是非常中性的香氣種類，更是並列此生必收的香水之一，不論是女孩們入手來自己噴，或是與男友一起共用都相當適合。

＃Jo Malone English Pear & Freesia 英國梨與小蒼蘭

其中一罐便是英國香水品牌Jo Malone的明星香味「English Pear & Freesia 英國梨與小蒼蘭」，曾經造成一股炫風缺貨潮，至今依然是熱賣款與許多人的指定回購款。屬於果香調的英國梨與小蒼蘭，以清新梨子香氣搭配白色小蒼蘭所綻放的花香，並佐以琥珀、廣藿香與木質香調，清甜卻沉穩，是連男神佐藤健也喜愛的味道。

＃CK ONE

然而，相信有些女生也許已經入手過了Jo Malone的經典英國梨與小蒼蘭古龍水，那麼就跟上佐藤健的第二個選擇「CK ONE」，已熱賣超過20年的經典中性淡香水CK ONE，同樣也是主打男、女都適用的氣味，淡雅的柑苔調香氣，前味為佛手柑、鳳梨、荳蔻與檸檬等清香植物，混入清甜花香包括茉莉花、鈴蘭、玫瑰、百合，並以檀香、雪松、麝香做搭配，是一款清爽又充滿個性的香味。

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