穿著影響工作效率！四大「在家辦公穿搭」舒適又時髦　針織超必備　

編／Linda

疫情來勢洶洶，在家工作（Work From Home）已成許多人日常的一部分，然而比起辦公室，家中誘惑多導致很容易分心，常一不留神時間就過了一大半。為了更有效率地工作，許多專家也建議可以透過規劃固定日程來增加生產力，另外，穿著也是可以輕易著手的方法，換掉睡衣後心境會瞬間改變，《ET Fashion》整理出適合在家工作的舒適系穿搭，讓你不再懶洋洋，一起充實過好一天。

1. 西外＋一件式

在家辦公時常需要開視訊會議，這時西外就能增添正式感，整體形象也會比較好，內搭一件式洋裝毫無束縛，開會結束後，就可以脫下外套變回休閒造型，超方便。

內搭的材質成為定位風格的關鍵，緞面小洋裝不但可作為舒適居家服，配上一些簡單的飾品時髦度瞬增。

2. 針織

針織和「優雅」的關係密不可分，在溫差高的時節實穿性也很高。可以參考的單品有常見的針織毛衣，屬於最舒服休閒的款式，但下身建議不要搭配運動或休閒褲，整體會顯得太慵懶，可以考慮丹寧褲或是Oversized襯衫洋裝。

針織單排扣上衣一直是不敗單品，配上大地色西裝褲的溫暖風格超討人喜歡呀！

針織衫和百褶褲的組合乍聽不合理，實際搭起來卻百看不膩，重點是長時間久坐也不會不舒服，像這種方形領的樣式會比起V領或圓領更合宜。

百褶針織套裝是優雅的最佳代名詞，上衣唯一扣子微露性感，呈現濃濃女人味，推薦給在家工作或周末想宅在家的女孩，記住為自己穿得美是一種正面的生活哲學。

3. 大學T、帽T

要說最舒服的在家穿搭還是非大學T、帽T莫屬，然而在款式上的選擇不妨考慮較亮眼的顏色或特殊剪裁，跳脫一般黑白Oversized的樣式，讓心理狀態做出區別，不再輕易躺到床上去。

4. 襯衫＋丹寧

許多人一聽到襯衫就立刻與「正式」畫上等號，但其實襯衫也有許多類型，如果是一般常見七分袖條紋襯衫，下身建議挑選丹寧褲，在舒適感不被影響的條件下加上有彈性的皮帶和金項鍊，視覺層次就不同。室內溫度通常比室外高，因此無袖的休閒襯衫不但清涼些，也較不單調無聊。

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