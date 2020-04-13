▲蕭邦頂級珠寶暨腕錶展登場，展出約5億元的作品。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

蕭邦（Chopard）頂級珠寶暨腕錶展於台北101專賣店登場，端出凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、茱莉安摩爾（Julianne Moore）兩位奧斯卡影后曾佩戴的紅毯系列珠寶吸引台灣收藏家，多數作品以合鈦金屬工藝呈現栩栩如生的花朵，將其綻放的美麗瞬間化為永恆，在新冠肺炎疫情緊繃之際，帶來撫慰的效果。

▲凱特布蘭琪曾帶過的花朵耳環抵台展出，鑲嵌蛋白石、黃色剛玉、石榴石與沙佛萊石，30,991,000元。（圖／品牌提供，以下同）

▲茱莉安摩爾去年出席MET Gala所戴的紅地毯系列鑲嵌19.93克拉黑色蛋白石的鈦金屬戒指也登台亮相，7,023,000元。



兩位影后選擇的花朵珠寶都以遊彩迷人的蛋白石點綴，特別是茱莉安摩爾去年參加MET Gala所戴的19.93克拉黑色蛋白石主石的鈦金屬戒指，相當霸氣；女人味設計則有一套蘭花耳環與戒指，獨特的紫紅色鈦金屬花朵覆上白陶瓷，正反面都迷人。

▲紅地毯系列蘭花造型耳環20,550,000元（左），蘭花戒指3,271,000元。



此次蕭邦珠寶展共引進逾100件、總值約5億元的珍品，當中最高價之作為紅毯系列鑲嵌總重超過96.35克拉祖母綠的鑽石蕾絲造型項鍊，因祖母綠深受台灣收藏家喜愛，同時還有件千萬元等級的祖母綠耳環、手環供鑑賞。

▲紅地毯系列鑲嵌96.35克拉祖母綠的鑽石項鍊（左）是此次珠寶展最貴重的作品55,745,000元，主石為15.73克拉與14.74克拉枕形切割哥倫比亞祖母綠的鑽石耳環51,600,000元。



珠寶錶亦是蕭邦另一強項，尤其以隱藏式爪鑲鑽石的設計受到貴客喜愛，因為讓鑲於錶圈的鑽石有視覺放大的效果，一款鑽錶於錶圈上下方各鑲嵌4.54克拉與4.05克拉黃鑽，身價高達3612萬9000元。

▲模特兒佩戴永恆之鑽系列耳環1,808,000元，鑲嵌4.54克拉與4.05克拉黃鑽的珠寶錶36,129,000元，鑲11.85克拉尖晶石主石與13.72克拉鑽石戒14,618,000元。