史上「最多片」的樂高組Top 10　這艘「太空船」勝過霍格華茲拿第一

編輯／Duke 圖／翻攝自樂高官網

創立於1932年的LEGO（樂高），在近90年的歷史中為兒童與成人帶來許多樂趣，樂高積木推出的玩具大小也從過去的手掌大小，進化成擁有數千片積木的組合，因此外媒就盤點了有史以來最大的10個樂高組合，積木總數也從4,124個到7,541個不等，，挑戰性十足，想完成，可是考驗腦力與耐力。

TOP 10：雲霄飛車

積木數：4,124個

雲霄飛車是樂高Creator創造系列中的商品，適合16歲以上遊玩，當中包括售票亭、棉花糖車、標示器、月臺以及配有控制台和電動馬達，可藉由電動功能讓雲霄飛車山爬升與運行，是最具挑戰性的樂高之一。

TOP 9：大笨鐘

積木數：4,163個

樂高為了要向英國標誌性的工程致敬，特地使用著名建築「大笨鐘」打造樂高組合。這款出自Creator創造系列中的商品，帶有4個可調節時鐘與可移動屋頂，適合作為家中或辦公室的擺設。

TOP 8：倫敦塔橋

積木數：4,295個

橫跨泰晤士河的倫敦塔橋是世界上最知名的地標之一。這次樂高運用出色的技術設計，不僅配有標誌性的成塔樓，還打造可開放的吊橋，是一款難度極高的樂高積木。

TOP 7：魔鬼剋星消防總部

積木數：4,634個

樂高重現經典電影《魔鬼剋星》中的消防總部場景，並運用多達4,634個積木打造實驗室、車庫、辦公室、廚房、浴室以及娛樂室，其中還出現彼得威克曼（Peter Venkman）、雷蒙史坦茲（Raymond Stantz）、伊根史賓格勒（Egon Spengler）等9位人物，具有極高的還原度。

TOP 6：帝國滅星者戰艦

積木數：4,784個

這款帝國滅星者戰艦積木組合的體積非常龐大，長度超過一公尺，高度超過40公分，其設計包括旋轉炮、雷達天線引擎排氣裝置以及帝國軍官，對《星際大戰》的粉絲來說是一款夢幻逸品。

TOP 5：旋風忍者城

積木數：4,867個

旋風忍者城積木組合可以享受無盡的角色扮演樂趣，當中包括一樓的傳統房屋，二樓的時裝店、漫畫店以及頂樓的壽司餐廳和廣播塔，同時還附上共16個角色，可讓眾多朋友一同遊玩。

TOP 4：收藏家版千年鷹號

積木數：4,867個

目前已經停產的收藏家版千年鷹號具有極高的收藏價值。根據外媒透露，這款在亞馬遜上的拍賣價格已經達到美金2,985元（約台幣89,500元），而韓索羅、歐比王、丘巴卡、路克天行者等經典角色也出現在這版的千年鷹號中。

TOP 3：泰姬瑪哈陵

積木數：5,923個

樂高運用近6,000個積木，並以華麗的細節與複雜瓷磚完成被列為世界遺產的泰姬瑪哈陵。其中，該模型帶有拱門、陽台與多個窗戶，絕對是家中或是辦公室的絕佳展示品。

TOP 2：霍格華茲

積木數：6,062個

該模型不僅擁有教室，還有學院餐廳、密室、海格小屋等細節，如果沒有去過環球影城，那這款由樂高推出的霍格華茲城堡，絕對能滿足哈利波特迷的胃口。

TOP 1：新版千年鷹號

積木數：7,541個

新版千年鷹號是樂高有史以來最大的模型，使用超過7,500個積木組成，並且細節比起收藏家版更加細膩，而人物則有韓索羅、年長韓索羅、芮、芬恩、BB8、丘巴卡、莉亞公主、C-3PO等。

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