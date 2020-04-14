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日本票選無印良品咖哩速食包排行榜TOP10　第一名絕對要嘗試！

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編輯／JJ　圖／翻攝自無印良品官網

「咖哩」本身就是主婦們最喜歡烹煮的料理之一，利用市售的咖哩塊與食材燉煮，非常簡單便能包辦好幾餐，而無印良品更是推出了進階的「速食包」異國咖哩系列，且相當受到日本人的歡迎，面對琳瑯滿目的口味不知道怎麼選，不妨參考一下日本人票選的排行榜TOP 10：

無印良品的異國咖哩速食包因應了每個人不同的喜好，結合了世界各地的道地口味並調和成東方人認為好吃的配方，即使一個人也能吃，不用再害怕煮了一鍋卻放到壞掉，只需要隔水加熱或是直接微波即可食用，方便之餘口味又超豐富，近期不方便頻繁在外覓食，出門採購時不妨挑選一番回家慢慢享用。

▲無印良品咖哩排名 。（圖／翻攝自無印良品官網）

TOP1：奶油雞肉咖哩

剛入門不知道從什麼口味下手的話，「奶油雞肉咖哩」是大家公認最基本、絕不踩雷，所有人都會喜歡的口味，使用了三種番茄帶出酸甜風味，口感相當滑順。

▲無印良品咖哩排名 。（圖／翻攝自無印良品官網）

TOP2：綠咖哩

泰式風味的綠咖喱在台灣有許多支持的饕客，過癮的辣味配上椰奶超級下飯！

▲無印良品咖哩排名 。（圖／翻攝自無印良品官網）

TOP3：肉末咖哩

以北印度的肉末咖哩為範本製作而成，蒜味和生薑風味的絞肉中加入數種辛香料香氣逼人，不僅是可配飯，搭配餅皮或是麵食也相當適合。

▲無印良品咖哩排名 。（圖／翻攝自無印良品官網）

TOP4：番茄肉末咖哩

也就是蕃茄口味版的肉末咖哩，搭配三種番茄與炒洋蔥燉煮，更多一分鮮甜味。

▲無印良品咖哩排名 。（圖／翻攝自無印良品官網）

TOP5：椰奶鮮蝦咖哩

以南印度的海鮮咖哩為範本，濃醇的椰奶熬煮後帶出辛香料的香氣、鮮蝦的甜美，喜歡吃海鮮口味的話不容錯過。

▲無印良品咖哩排名 。（圖／翻攝自無印良品官網）

TOP6：馬斯曼咖哩

同樣也是一款泰式的咖哩，添加花生是其特色，味道香甜，搭配恰到好處的辛辣。

▲無印良品咖哩排名 。（圖／翻攝自無印良品官網）

TOP7：濃郁奶油雞肉咖哩

以奶油提味，並添加鮮奶油增添濃郁口感，濃厚的滋味讓人超滿足。

▲無印良品咖哩排名 。（圖／翻攝自無印良品官網）

TOP8：生薑肉末乾咖哩

牛絞肉搭配生薑的辛辣口感是絕配，收乾的醬汁與其他咖哩調理包不太相同。

▲無印良品咖哩排名 。（圖／翻攝自無印良品官網）

TOP9：西西里檸檬濃郁奶油雞肉咖哩

推出的時候大熱賣，增加檸檬的酸甜與香氣很有層次，色香味俱全。

▲無印良品咖哩排名 。（圖／翻攝自無印良品官網）

TOP10：辣椒雞肉咖哩

以北印度辣味咖哩為範本，使用3種辣椒製作，辣度足夠卻不會蓋過本身的咖哩香氣，喜歡吃辣的朋友們一定要試試。

雖然上述的口味並不是隨時隨地都有販售，有些是期間限定或者是曾經推出過的商品，有時也得碰碰運氣，不過口味也遠不只這10種！所以大家絕對都能挑選到喜愛的口味。

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關鍵字：

無印良品, 咖哩, 速食調理包, 方便, 日本, 排名
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