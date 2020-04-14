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美妝版推爆40元護唇膏，夠滋潤還能去死皮！網友大讚：用過就回不去

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▲美妝版推爆40元護唇膏。（圖／翻攝IG,Dcard）

▲為了維持雙唇水潤不乾裂，每個女生化妝包內都至少有一條護唇膏。（圖／翻攝IG@sooyaaa__）

編輯／Amanda

護唇膏是女生隨身必帶的美妝小物，尤其是乾唇人或唇妝控，化妝包裡一定都至少有一條，而除了凡士林、木瓜霜等早就享負盛名的潤唇產品，其實市面上還隱藏著許多高CP護唇膏。近日就有網友在《Dcard》美妝板上分享一條「好用到爆」的護唇膏，用起來很舒服、夠滋潤，還能去死皮，重點是價格超便宜，一條只要40多元，讓她直呼「用過就回不去了！」

▲美妝版推爆40元護唇膏。（圖／翻攝IG,Dcard）

▲美妝版推爆40元護唇膏。（圖／翻攝IG,Dcard）

▲Dcard美妝版網友大推近江兄弟護唇膏，超便宜還很好用。（圖／翻攝Dcard美妝版）

近日，有網友以「40塊一條好用到爆護唇膏」為題，在《Dcard》美妝版上分享原本外出都是帶DHC的護唇膏，但自從用過了來自日本品牌「近江兄弟」的凡士林嬰兒護唇膏後就再也回不去了。

該網友表示自己的嘴唇很乾燥，而且用過許多護唇膏都無法有效去除嘴上的死皮，但近江兄弟這條可以！這款凡士林嬰兒護唇膏是軟管包裝，搭配斜切設計的管口，質地偏油，很滋潤，上在嘴巴上使用感很舒服，且過一陣子死皮就會被軟化，有效拯救了她的唇。

該網友也說明，購買時因剛好康是美有特價69元，加上88折優惠和其他折扣等，買下來一條只要40多元，超便宜又好用，讓她大推「還不囤爆！」

▲美妝版推爆40元護唇膏。（圖／翻攝IG,Dcard）

▲近江兄弟 凡士林嬰兒護唇膏，10g，原價NT140。（圖／翻攝康是美官網）

文章一出，也引出不少愛用者留言大讚「近江兄弟已經是我心目中的第一名！當時嘴唇整個炸乾！又破皮流血，隨便入手而已直接拯救我的嘴唇」「它是我人生中第一支用到沒有剩的護唇膏！」「我回購大概有十條了」「近江那支軟管真的超好用」。

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關鍵字：

保養, 美妝, 美妝小物, 護唇膏, 潤唇膏, 護唇產品, Dcard, 美妝版, 網友推薦, 高CP值, 便宜, 康是美
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