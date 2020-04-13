試・開箱／最萌迷彩靴「巧克力底」男女通吃　鞋跟藏魔鬼氈每天換花樣

▲PALLADIUM 迷彩鞋有超可愛巧克力大底，簡直男女通吃。（圖影／記者鮑璿安攝、品牌提供，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

迷彩風是不少軍事迷的最愛，不過跳脫日常難駕馭的缺點，法國軍靴品牌PALLADIUM一口氣推出多款高低筒迷彩鞋，不僅注入了可愛「巧克力大底」，鞋跟的品牌魔鬼氈布章更能撕下變換花樣，男女都能輕鬆上腳，現在就開箱仔細看！

▲ LOW CAMO鞋跟車縫了小小的國旗布章相當可愛，NT$3,380。

品牌最新推出「CAMO PACK CAPSULE」軍規迷彩系列，鞋款除了採用軍事網巾布、純棉軍用帆布之外，鞋面圖騰更採自英、美、法各國正統軍規迷彩，軍裝魂完全深入人心。為了迎合好上腳的特點， 不乏女孩的低筒款式，外型神似帆布鞋，卻擁有偷偷增高的潛質，並且連後腳都有亮點，在鞋跟注入了小小的車縫國旗布章，吸睛細節相當可愛。

▲ 高筒款式搭配了可撕黏魔鬼氈布章每天變出新花樣，連布標吊牌都是迷彩風，NT$2,680。

此次系列最可愛的莫過於高筒款式搭配了可撕黏魔鬼氈布章，從而增加趣味度，輕鬆撕下品牌Logo便能產生多變的造型，鞋底延伸至鞋頭的「巧克力大底」把握防水特性，與鞋後方的網布設計達到巧妙平衡，兼顧外觀與機能特點。此外，就連掛在鞋上的布標吊牌都是迷彩風，不論是美軍或是法軍花色，都彰顯濃厚軍事色彩。

▲ UGG最新推出小白鞋LA CLOUD，外型像雲朵一般可愛好上腳，NT$5,000 。

與此同時，UGG最新推出小白鞋LA CLOUD，外型就如同它的名字，以富有街頭潮流感的3公分雲朵厚底打造，極簡的白色設計讓整題搭配性更加提升，鞋身採用品牌專利大底與輕量材質設計，每一步都相當輕盈。

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