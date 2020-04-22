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韓國超夯「紋身貼紙」不用水就能轉印　小清新風格，少時孝淵也是狂粉

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編／Linda

紋身是一種態度的體現，近幾年的普及度竄升許多，然而就像因為怕痛不敢穿耳洞，許多女孩對於紋身依舊感到膽怯，不會輕易嘗試，畢竟一旦後悔就來不及了。如果你也有這樣苦惱的話，不妨試試紋身貼紙！ 韓國紋身品牌Instant Tatoo不僅早已席捲韓國娛樂圈，少女時代的孝淵、演員金希珍、韓國歌手Heize都是粉絲，還時常與其他品牌合作出聯名設計，多元款式包你選擇障礙。

Instant Tatoo採不用水的轉印技術，輕鬆就能上手，還同時具防水功能，時效性長達一周，再也不用怕碰到水後瞬間掉漆。

比起髮夾或項鍊，紋身儼然成為一種新興飾品，還可以搭配日常穿著。比起顯而易見的圖樣，女孩們更傾向於容易駕馭的小圖騰，先前的超萌貓系列也直接圈粉少女們。而近期推出的春季系列以花卉為靈感，顏色不再以黑白為主，五顏六色的花草們多了春意盎然的氛圍，看了心情就超療癒。

另外，許多品牌也針對櫻花季、春季推出亮色系產品，uka則是新增六款春夏指甲底油系列，分別為6/0奶油甜桃粉、7/0香草白、8/0煙燻灰、9/0薰衣草紫、10/0鴿子灰、11/0薄荷青，還特別添加了護甲精露，就是要為指甲做到最好的保護。

▲uka指甲油。（圖／翻攝1010hope.com)

▲uka春夏指彩。（圖／翻攝自1010hope.com)

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關鍵字：

紋身貼紙, Instant Tatoo, Heize, 韓國, 紋身
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