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麥當勞「糖醋醬」變籃球鞋？螢光綠配色神還原包裝　引網友熱議

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編輯／Duke

鮮少與其它品牌聯名的麥當勞，上回攜手Alexander Wang推出限量紙袋後，又再度曝光全新系列。這次麥當勞將攜手Adidas，以NBA球星利拉徳（Damian Lillard）的六代戰靴「Dame 6」為藍本，且融合著名的糖醋醬帶來「Dame Sauce」配色鞋款，不僅外觀抓人眼球，就連名字也響噹噹。

▲Adidas Dame 6 Dame Sauce。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@damianlillard、@newk757）

▲Adidas融合麥當勞著名的糖醋醬，推出Dame 6 Dame Sauce聯名鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

由麥當勞攜手Adidas推出的Dame 6「Dame Sauce」聯名鞋款，配色以螢光綠與橘色為主調，外部印上麥當勞的招牌Logo，內部則以「Dame」、「Sauce」的字樣設計來呼應主題；設計部分，Adidas分別將螢光綠與橘色用於鞋款外側與內側，讓鞋款擁有陰陽雙色的概念，進而創造話題。

▲Adidas Dame 6 Dame Sauce。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@damianlillard、@newk757）

▲Adidas Dame 6 Dame Sauce。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@damianlillard、@newk757）

▲配色以螢光綠與橘色為主調。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Adidas Dame 6 Dame Sauce。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@damianlillard、@newk757）

▲外部印上麥當勞招牌Logo，內部則以Dame Sauce字樣設計來呼應主題。（圖／翻攝自Sneakernews）

根據Sneakernews的報導指出，利拉徳相當熱愛WWE摔角選手冷石史蒂夫奧斯汀（Stone Cold Steve Austin）與填字遊戲，不過，透過這次與麥當勞的合作得知，他也非常喜歡麥當勞的糖醋醬，因此Adidas才會以糖醋醬為靈感製作Dame 6「Dame Sauce」。

▲Adidas Dame 6 Dame Sauce。（圖／翻攝自Sneakernews、IG@damianlillard、@newk757）

▲透過合作得知利拉徳非常喜歡麥當勞的糖醋醬。（圖／翻攝自IG@damianlillard、@newk757）

與此同時，於1978創立的麥當勞全美高中明星賽，今年受到新冠肺炎（COVID-19）影響宣布取消，Adidas作為官方贊助商，每年都會為明星賽推出限定系列，而利拉徳的簽名球鞋除了第三代以外，皆在麥當勞全美高中明星賽中亮相，但是因此次採用麥當勞經典的糖醋醬為設計靈感，所以比以往受到更多的關注。

另外，麥當勞全美高中明星賽的官方指定贊助商，除了Adidas以外，還有Powerade、可口可樂（Coca-Cola）以及雪碧（Sprite）等飲料商。

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關鍵字：

麥當勞, AlexanderWang, Adidas, 利拉徳, Dame6, 糖醋醬, 陰陽, 螢光綠, WWE, 新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, 可口可樂, 雪碧
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