fb ig video ETtoday search mobile

全民搶起來Part1／COLOR TREE樂活洗護組獨家送！

>

▲App全民搶寶使用

活動小組／綜合報導

《ETtoday新聞雲》App的T點遊戲再升級，推出2.0版本將「獨家品牌大獎」加入全民搶寶行列！專業美髮沙龍品牌《COLOR TREE》搶先大放送，提供25組「樂活洗護系列組(1組2瓶)」，立刻拿起手機用20 T點一起愛護你的秀髮，押注高品質髮品搶寶去！

每天登入新聞雲App看新聞、得T點，除了商城定期更新品牌合作商品、將T點兌換東森幣等用途外，還有不定期上架彩蛋獎品的「全民搶寶」，不限注數投注抽餐券、面膜、掃地機器人、空氣清淨機等大獎！

《COLOR TREE》堅持與台灣在地果農合作，選用天然芭樂葉萃取，並使用天然農法、提倡永續發展，為使用者打造能安心使用的天然髮品，以三大特點「芭樂葉萃取液」、「強健髮根」、「油水平衡」，誕生樂活．洗護系列產品。即日(4/15)起，到《ETtoday新聞雲》App遊戲「全民搶寶」使用T點投注，將《COLOR TREE》樂活洗護系列組，含1組2瓶的豐盈洗髮精、強韌護髮素帶回家！

▲App會員成就系統使用

=========全民搶寶使用秘笈=========

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App至最新版本。

▲新聞雲icon。（圖／主辦單位提供）

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」App，點擊下方列表中間「活動」欄位後，點擊上方的「全民搶寶」ICON進入遊戲。

◎Step3：依各獎項所需要的點數押注，即可獲得抽獎資格，押注越多中獎機率越高唷！

▲App會員成就系統使用

>>>點我下載新聞雲App 集點押注抽大獎<<<

全民搶寶活動規則說明：

1、各商品開獎時間不一於各項商品上公布。
2、每項商品下注點數不同，依據商品項目公布。
3、每項商品得獎人數依據商品項目公布，並於開獎日三天公布於中獎名單頁面。
4、每位會員不限參加次數下注商品總數，若期限內未達門檻點數將返回會員點數有效期限將自動延展。
5、若點數到期日時間與活動期限不同時，依據下注之活動到期日延長效期至該商品開獎日。
6、ETtoday新聞雲保有活動解釋、變更、修改、終止活動之權利。

fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

吵架必輸星座Top 3 ！雙魚超容易被說服、第一名開口就弱掉

吵架必輸星座Top 3 ！雙魚超容易被說服、第一名開口就弱掉

《夫婦的世界》52歲金喜愛肉體不輸小三　凍齡美貌就靠這3招

《夫婦的世界》52歲金喜愛肉體不輸小三　凍齡美貌就靠這3招

美妝版推爆40元護唇膏，夠滋潤還能去死皮！網友大讚：用過就回不去

美妝版推爆40元護唇膏，夠滋潤還能去死皮！網友大讚：用過就回不去

情侶同居的16個真相，搶被子、互推洗碗是常態！網推：超中肯 Hello Kitty大遊行扭蛋排排站好療癒！布丁狗、美樂蒂穿貓咪裝混入隊伍萌翻 400次不夠看！韓網改瘋「1000次歐姆蛋」自製超簡單　Q彈軟綿像雲朵 謝金燕也帶頭挺粉色！Paul Smith桃紅西裝、樂福鞋男生穿才吸睛 李晶晶自爆女兒6歲前沒外食過　站台LE CREUSET大秀料理魂 Red Velvet隊長Irene童顏水透肌　靠「小粉橘」素顏也像上妝般美 安格斯12星座一周運勢4/13-4/19　獅子、處女、雙魚壓力太大，累了就多休息啊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面