全民搶起來Part1／COLOR TREE樂活洗護組獨家送！

活動小組／綜合報導

《ETtoday新聞雲》App的T點遊戲再升級，推出2.0版本將「獨家品牌大獎」加入全民搶寶行列！專業美髮沙龍品牌《COLOR TREE》搶先大放送，提供25組「樂活洗護系列組(1組2瓶)」，立刻拿起手機用20 T點一起愛護你的秀髮，押注高品質髮品搶寶去！

每天登入新聞雲App看新聞、得T點，除了商城定期更新品牌合作商品、將T點兌換東森幣等用途外，還有不定期上架彩蛋獎品的「全民搶寶」，不限注數投注抽餐券、面膜、掃地機器人、空氣清淨機等大獎！

《COLOR TREE》堅持與台灣在地果農合作，選用天然芭樂葉萃取，並使用天然農法、提倡永續發展，為使用者打造能安心使用的天然髮品，以三大特點「芭樂葉萃取液」、「強健髮根」、「油水平衡」，誕生樂活．洗護系列產品。即日(4/15)起，到《ETtoday新聞雲》App遊戲「全民搶寶」使用T點投注，將《COLOR TREE》樂活洗護系列組，含1組2瓶的豐盈洗髮精、強韌護髮素帶回家！

=========全民搶寶使用秘笈=========

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App至最新版本。

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」App，點擊下方列表中間「活動」欄位後，點擊上方的「全民搶寶」ICON進入遊戲。

◎Step3：依各獎項所需要的點數押注，即可獲得抽獎資格，押注越多中獎機率越高唷！

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全民搶寶活動規則說明：

1、各商品開獎時間不一於各項商品上公布。

2、每項商品下注點數不同，依據商品項目公布。

3、每項商品得獎人數依據商品項目公布，並於開獎日三天公布於中獎名單頁面。

4、每位會員不限參加次數下注商品總數，若期限內未達門檻點數將返回會員點數有效期限將自動延展。

5、若點數到期日時間與活動期限不同時，依據下注之活動到期日延長效期至該商品開獎日。

6、ETtoday新聞雲保有活動解釋、變更、修改、終止活動之權利。