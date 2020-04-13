fb ig video ETtoday search mobile

凱特王妃愛牌推果香舒眠系列　「4步驟」給你一夜好眠

>

▲▼凱特王妃愛牌推果香舒眠香氛。（圖／品牌提供）

▲繼經典的舒緩恬睡系列，品牌再推帶有甜甜果香的靜心舒眠。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

英國皇室御用香氛品牌NEOM，堅持採用純淨經由創造迷人氣味，深獲凱特王妃的愛戴。全新推出靜心舒眠香氛系列，以新鮮果香氣息讓你睡得更深更香甜。

NEOM 以當代生活型態為藍本，打造出靜眠、身心放鬆、活力、紓壓、快樂等 5 種香氣。其中靜眠香氣中的舒緩恬睡系列，以純淨清甜的薰衣草香氣為基調，一直是品牌熱賣明星商品。

▲▼凱特王妃愛牌推果香舒眠香氛。（圖／品牌提供）

品牌透過顧客調查發現，並非所有人都是薰衣草香氣的愛好者，歷時多年的開發， 2020 年春季推出全新－靜心舒眠系列。以新鮮果香氣息，完美結合洋甘菊的蘋果蜜香、伊蘭伊蘭的恬雅花香，以及雪松柔和的木質氣息。

全系列包含香氛蠟燭、枕頭噴霧、潤澤霜、泡 泡浴、精油共 5 款商品，幫助您在夜晚平靜心情、維持身心平衡，品牌更推出靜心舒眠4步驟，搭配生活建議指南，邀請百位消費者進行7個晚上調查，滿意度高達 84%以上。

▲▼凱特王妃愛牌推果香舒眠香氛。（圖／品牌提供）

步驟 1

準備就寢前 2 小時，先在臥室點燃靜心舒眠香氛蠟蠋，讓房間充滿令人放鬆的香氣。 靜心舒眠香氛蠟蠋，420g，2,300元。

步驟 2

將 1 瓶蓋靜心舒眠泡泡浴倒入流動的溫水中，入浴至少 10-15 分鐘。浴室充滿香氣時，以鼻子吸氣 7 秒，再慢慢從嘴裡吐氣 11 秒鐘，讓香氣達到最佳療癒效果。 靜心舒眠泡泡浴，200ml，1,200元。


▲▼凱特王妃愛牌推果香舒眠香氛。（圖／品牌提供）

步驟 3

洗澡後用毛巾擦乾皮膚，使用靜心舒眠潤澤霜在身上輕輕按摩，同時深呼吸以吸入香氣。 靜心舒眠潤澤霜，200ml，1,700元。


▲▼凱特王妃愛牌推果香舒眠香氛。（圖／品牌提供）

步驟 4

準備上床睡覺時，將蠟燭熄滅。就在您上床睡覺之前，用靜心舒眠枕頭噴霧噴枕頭，然後以鼻子吸氣7秒，然後慢慢從嘴裡吐氣 11 秒鐘，感受療癒溫和氣息。 靜心舒眠枕頭噴霧，30ml，1,100元。

▲▼凱特王妃愛牌推果香舒眠香氛。（圖／品牌提供）

PLUS 靜心舒眠精油

NEOM創辦人Nicola特別推薦在上床前1小時使用静心舒眠精油，搭配NEOM療癒香氛機二段式小夜燈設計， 散發柔和的光暈，打造寧靜美好的睡眠情境。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

NEOM, 舒眠, 果香, 靜心舒眠
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

400次不夠看！韓網改瘋「1000次歐姆蛋」自製超簡單　Q彈軟綿像雲朵

400次不夠看！韓網改瘋「1000次歐姆蛋」自製超簡單　Q彈軟綿像雲朵

《夫婦的世界》金喜愛醫生包盤點　每一款都專業又經典

《夫婦的世界》金喜愛醫生包盤點　每一款都專業又經典

凱特王妃愛牌推果香舒眠系列　「4步驟」給你一夜好眠

凱特王妃愛牌推果香舒眠系列　「4步驟」給你一夜好眠

必買的「濕敷神水」又＋1　可以冰鎮、拋光肌膚太方便 試・開箱／最萌迷彩靴「巧克力底」男女通吃　鞋跟藏魔鬼氈每天換花樣 韓妞洗版IG的「小珍珠粉底液」　大讚：光澤超裸透、遮瑕度極佳 韓藝瑟38歲駕馭「碎花裝」完全逆生長！妹妹頭造型凡人無法拿下 潤娥短髮新造型曝光！粉絲快要認不出評價超兩極：我覺得不行 別把小香緞帶丟掉！學「人間香奈兒」Jennie拿來綁髮簡約又時尚 最適合12星座的威士忌與專屬喝法　巨蟹特愛奶酒香、直率牡羊就是要純飲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面