凱特王妃愛牌推果香舒眠系列　「4步驟」給你一夜好眠

▲繼經典的舒緩恬睡系列，品牌再推帶有甜甜果香的靜心舒眠。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

英國皇室御用香氛品牌NEOM，堅持採用純淨經由創造迷人氣味，深獲凱特王妃的愛戴。全新推出靜心舒眠香氛系列，以新鮮果香氣息讓你睡得更深更香甜。

NEOM 以當代生活型態為藍本，打造出靜眠、身心放鬆、活力、紓壓、快樂等 5 種香氣。其中靜眠香氣中的舒緩恬睡系列，以純淨清甜的薰衣草香氣為基調，一直是品牌熱賣明星商品。

品牌透過顧客調查發現，並非所有人都是薰衣草香氣的愛好者，歷時多年的開發， 2020 年春季推出全新－靜心舒眠系列。以新鮮果香氣息，完美結合洋甘菊的蘋果蜜香、伊蘭伊蘭的恬雅花香，以及雪松柔和的木質氣息。

全系列包含香氛蠟燭、枕頭噴霧、潤澤霜、泡 泡浴、精油共 5 款商品，幫助您在夜晚平靜心情、維持身心平衡，品牌更推出靜心舒眠4步驟，搭配生活建議指南，邀請百位消費者進行7個晚上調查，滿意度高達 84%以上。







步驟 1

準備就寢前 2 小時，先在臥室點燃靜心舒眠香氛蠟蠋，讓房間充滿令人放鬆的香氣。 靜心舒眠香氛蠟蠋，420g，2,300元。

步驟 2

將 1 瓶蓋靜心舒眠泡泡浴倒入流動的溫水中，入浴至少 10-15 分鐘。浴室充滿香氣時，以鼻子吸氣 7 秒，再慢慢從嘴裡吐氣 11 秒鐘，讓香氣達到最佳療癒效果。 靜心舒眠泡泡浴，200ml，1,200元。





步驟 3

洗澡後用毛巾擦乾皮膚，使用靜心舒眠潤澤霜在身上輕輕按摩，同時深呼吸以吸入香氣。 靜心舒眠潤澤霜，200ml，1,700元。





步驟 4

準備上床睡覺時，將蠟燭熄滅。就在您上床睡覺之前，用靜心舒眠枕頭噴霧噴枕頭，然後以鼻子吸氣7秒，然後慢慢從嘴裡吐氣 11 秒鐘，感受療癒溫和氣息。 靜心舒眠枕頭噴霧，30ml，1,100元。

PLUS 靜心舒眠精油

NEOM創辦人Nicola特別推薦在上床前1小時使用静心舒眠精油，搭配NEOM療癒香氛機二段式小夜燈設計， 散發柔和的光暈，打造寧靜美好的睡眠情境。

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