情侶同居的16個真相，搶被子、互推洗碗是常態！網推：超中肯

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、Pakutaso

很多熱戀中的情侶，總是捨不得跟對方分開，因而開始想要同居，覺得此後就能每天甜甜蜜蜜膩在一起，對同居充滿各種粉紅泡泡的想像。但想像很美好，現實卻是殘酷的，住在一起後生活中的大小事可能讓你們吵架吵不停，以下過來人才懂得的16個同居真相，讓許多網友都大呼「超中肯」「太真實了」！

1.同居後不是兩個人天天膩在一起做各種事，更多時候是各做各的事。

2.女生的頭髮隨處可見，客廳、浴室、地板都有。

3.男生不喜歡被催促做事，本來願意做的事被催了之後，就不想做了。





4.家事的分擔是最容易吵架的事之一，像是「昨天的碗我洗的，今天換你了」「這禮拜該你倒垃圾了」這類的話會很常出現。

5.住在一起後，空閑時間更常是一起宅在家裡，反而不像以前那麼常出門約會。

6.聊天越來越沒有下限，尿尿、大號都能輕鬆掛在嘴上，甚至隨口來一句dirty talk「開車」也是常態。

7.睡覺時常要搶棉被，常常是女生霸佔大部分棉被，男生蓋被角。

8.吵架的次數翻倍成長，常常因為一些小事就生氣吵架，比如誰關燈、牙膏從哪擠都能引發爭論。

9.以前懶得保養的男生會在女生的勸導、影響下，開始敷面膜或擦個化妝水。

10.有時候覺得對方真的好煩人，但有時候又覺得有他／她在真好。

11.約會時總是香香的另一半，住在一起後就開始會聞到對方的口臭、屁味、各種臭，也會經常聽到對方的夢話、磨牙聲、打呼聲。

12.家裡東西變得特別多，而且有大部分都是女生的。





13.男生會變成女生的爸爸，女生也會成為男生的媽媽。

14.兩個人當中會有一個人常想：「原來人可以懶成這樣」。

15.一吵架就容易處在分手的邊緣。





16.早上醒來看見對方安靜的睡臉，會感覺特別幸福，忍不住想親一下他／她。

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