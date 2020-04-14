fb ig video ETtoday search mobile

頭皮保養「超前部署」　夏季出油、敏感不要來

>

▲▼頭皮保養超前佈署，擺脫惱人問題 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲頭皮、髮絲超前部署，幫助預防夏季髮煩惱。（圖／品牌提供、翻攝自IG/aveda）

記者曾怡嘉 / 台北報導

氣溫每升高一度，頭皮出油就會增加10%，讓泛紅敏感、出油、頭皮屑等困擾隨之而來。比起盛夏時節，忽冷忽熱的換季期間才是頭皮敏感的高峰期。特別在悶熱潮濕的梅雨季，調節力較弱 加上沒有正確清潔頭皮，都會讓頭皮問題越加明顯。

▲▼頭皮保養超前佈署，擺脫惱人問題 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲AVEDA頭皮淨瑕 Head Spa，透過冬青樹水楊酸徹底清潔堆積角質及髒汙，推薦給不愛洗頭，頭皮屑、出油困擾的你。

維持頭皮頭髮乾淨清爽是基本禮貌，但並非每個人都了解自己的養護需求。若想在夏天維持頭皮健康，就該提早在換季期間到美髮沙龍進行專業級頭皮療程，透過頭皮檢測及設計師專業分析，找出最適合自己的保養方式。特別是不愛天天洗頭的人，更需要定期上美髮沙龍進行頭皮專屬療程。

▲▼頭皮保養超前佈署，擺脫惱人問題 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲換季時更要留意頭皮養護問題。

根據美髮沙龍調查，有頭皮困擾的客人在換季期間會暴增兩倍。但其實這是因為換季期間抵抗力較弱，才會讓一年四季都存在的頭皮問題更明顯。

▲▼頭皮保養超前佈署，擺脫惱人問題 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲AVEDA 頭皮淨瑕平衡精華，75ml，1,900元。

▲▼頭皮保養超前佈署，擺脫惱人問題 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲AVEDA 復原配方強效護髮乳，150ml，1,300元。

▲▼頭皮保養超前佈署，擺脫惱人問題 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲AVEDA 木質髮梳，950元。

面對悶熱潮濕、染燙傷害、頭皮頭髮沒有分開保養、作息不正常等無所不在的破壞因子，只要在換季期間做好正確清潔、補充營養、多梳頭幫助頭皮按摩，維持健康狀態並提升自身防禦力，即便在悶熱惱人的梅雨季或是緊接而來的盛夏時節，都能不畏環境傷害，維持頭皮頭髮清爽美麗。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

頭皮, 保養, AVEDA, 清潔, 步驟, 去油, 頭髮
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

400次不夠看！韓網改瘋「1000次歐姆蛋」自製超簡單　Q彈軟綿像雲朵

400次不夠看！韓網改瘋「1000次歐姆蛋」自製超簡單　Q彈軟綿像雲朵

美妝版推爆40元護唇膏，夠滋潤還能去死皮！網友大讚：用過就回不去

美妝版推爆40元護唇膏，夠滋潤還能去死皮！網友大讚：用過就回不去

別把小香緞帶丟掉！學「人間香奈兒」Jennie拿來綁髮簡約又時尚

別把小香緞帶丟掉！學「人間香奈兒」Jennie拿來綁髮簡約又時尚

《夫婦的世界》金喜愛醫生包盤點　每一款都專業又經典 必買的「濕敷神水」又＋1　可以冰鎮、拋光肌膚太方便 韓國爆紅起司蛋糕出草莓新口味！夢幻粉紅造型融化少女心 潤娥短髮新造型曝光！粉絲快要認不出評價超兩極：我覺得不行 凱特王妃愛牌推果香舒眠系列　「4步驟」給你一夜好眠 日本票選無印良品咖哩速食包TOP10　第3名印度風，第1名人人愛 安格斯12星座一周運勢4/13-4/19　獅子、處女、雙魚壓力太大，累了就多休息啊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面