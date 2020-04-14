頭皮保養「超前部署」　夏季出油、敏感不要來

▲頭皮、髮絲超前部署，幫助預防夏季髮煩惱。（圖／品牌提供、翻攝自IG/aveda）

記者曾怡嘉 / 台北報導

氣溫每升高一度，頭皮出油就會增加10%，讓泛紅敏感、出油、頭皮屑等困擾隨之而來。比起盛夏時節，忽冷忽熱的換季期間才是頭皮敏感的高峰期。特別在悶熱潮濕的梅雨季，調節力較弱 加上沒有正確清潔頭皮，都會讓頭皮問題越加明顯。

▲AVEDA頭皮淨瑕 Head Spa，透過冬青樹水楊酸徹底清潔堆積角質及髒汙，推薦給不愛洗頭，頭皮屑、出油困擾的你。

維持頭皮頭髮乾淨清爽是基本禮貌，但並非每個人都了解自己的養護需求。若想在夏天維持頭皮健康，就該提早在換季期間到美髮沙龍進行專業級頭皮療程，透過頭皮檢測及設計師專業分析，找出最適合自己的保養方式。特別是不愛天天洗頭的人，更需要定期上美髮沙龍進行頭皮專屬療程。

▲換季時更要留意頭皮養護問題。

根據美髮沙龍調查，有頭皮困擾的客人在換季期間會暴增兩倍。但其實這是因為換季期間抵抗力較弱，才會讓一年四季都存在的頭皮問題更明顯。

▲AVEDA 頭皮淨瑕平衡精華，75ml，1,900元。

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面對悶熱潮濕、染燙傷害、頭皮頭髮沒有分開保養、作息不正常等無所不在的破壞因子，只要在換季期間做好正確清潔、補充營養、多梳頭幫助頭皮按摩，維持健康狀態並提升自身防禦力，即便在悶熱惱人的梅雨季或是緊接而來的盛夏時節，都能不畏環境傷害，維持頭皮頭髮清爽美麗。

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