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容易從朋友變情人的3大星座！慢熱金牛喜歡日久生情

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▲容易從朋友變成情人的3大星座　。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash

每個人的個性不同，墜入愛河的方式也不同，有些人覺得一見鐘情好浪漫，也有些人喜歡日久生情，從朋友開始慢慢了解彼此再變成情人，像是以下3個星座，就很容易跟朋友發展出戀愛關係，喜歡一步一步慢慢來的人可以留意一下。

▲容易從朋友變成情人的3大星座　。（圖／翻攝unsplash）

牡羊座

為人向來直來直往、個性直率的牡羊座，在人際關係上也很大剌剌，交朋友從來不分同性還是異性，對他們來說，講話頻率有搭上、能玩在一起的就是朋友。若是隨著相處，真的對朋友產生了不一樣的情感，他們也不會因為害怕以後做不成朋友就壓抑自己的感情，而是會大方表態，向對方表明自己的愛意，對他們來說，試試看搞不好有機會。

▲容易從朋友變成情人的3大星座　。（圖／翻攝unsplash）

金牛座

為人溫和穩重的金牛座，其實不太會主動表達內心的情感，所以在與人際交往上大多屬於慢熱型，但隨著相處，私下很幽默風趣、有著豐富內涵的金牛，很容易讓異性朋友逐漸產生好感。而且對於金牛來說，比起浪漫的一見鍾情，他們更喜歡循序漸進的發展，像是從陌生變成朋友，再從朋友發展成戀人這樣的日久生情，會讓金牛感到比較踏實和放心，所以一旦和朋友有「友達以上」的感情，他們也不介意從朋友變情人。

▲容易從朋友變成情人的3大星座　。（圖／翻攝unsplash）

天秤座

美感好、也很愛美的天秤座，大多擁有不錯的外表和優雅氣質，加上善解人意、友善大方的個性，讓他們在人際關係上一向都很受到歡迎，異性緣也不錯，是許多人心中的理想型。但感情豐富的天秤座不善於拒絕，很容易和異性陷入有點曖昧的相處方式，加上有些自戀、內心戲又多，容易過度解讀別人的話或行為，誤會對方對自己有意思，而特別在意對方，不知不覺中就對對方產生好感，更因此進一步發展成情侶關係。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 情侶, 朋友, 情人, 朋友變情人, 天秤, 金牛, 牡羊
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