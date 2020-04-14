必收神級底妝新品！Pony Effect金盒氣墊2.0版　蘿拉蜜思推20色美妝蜜

▲Pony Effect的小金盒氣墊今年5月推出升級版，從包裝到妝感都更完美。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

南韓美妝大神Pony推出的彩妝品牌Pony Effect不僅備受韓系美妝控的喜愛，尤其是底妝系列有著用過都說好的好口碑，其中被暱稱為「小金盒」的持久無瑕氣墊粉餅更是全球銷售第一、好用到有消費者回購20次以上的零負評神級氣墊。面對即將到來的炎炎夏日，Pony Effect特別推出全新升級的2.0版金盒氣墊，從包裝到妝感都更美、更全能。

▲Pony Effect 絕對持久無瑕氣墊粉餅，15g X 2，NT$1,200。



今年5月，Pony Effect將推出全新升級版的「小金盒」絕對持久無瑕氣墊粉餅，將原本的霧面玫瑰金外殼換上全新緞金色鏡面包裝，連LOGO也從深色改為燙金，質感再升級。

▲升級版的小金盒遮瑕力更驚人，斑點、痘疤或泛紅全都一拍隱形。



除了更新外殼包裝，粉底中更新添加金盞花、月見草等萃取物，使粉體更加親膚保濕，同時幫助調節皮脂代謝，搭配升級版持久無瑕粉體科技和獨家控油粉體，拍上臉瞬間清爽不黏膩，薄霧般的輕液態質地，特別適合亞洲肌膚和台灣悶熱的氣候，且遮瑕力、持妝力再升級，黑眼圈、泛紅、痘疤、暗沈等瑕疵一拍隱形，妝感也更貼膚不暗沉，全天候維持超美微霧光奶油肌。

此外，Pony Effect為回饋粉絲，今年也特別將氣墊粉餅系列定價都調整為NT$1,200，讓台灣與韓國幾乎零價差，更特別推出「絕對持久無瑕氣墊粉餅」的上市優惠活動，至5/31止前，以優惠價NT$999就能買到最新2.0版小金盒氣墊。

▲Laura Mercier 保濕潤色美妝蜜，SPF30/PA+++，50ml，NT$1,800。



除了韓系神級底妝有新品，擁有煥顏凝露、煥顏透明蜜粉等眾多經典產品，被稱為底妝專家的Laura Mercier，睽違24年將於今年4月獻上全新升級版「保濕潤色美妝蜜」，結合持久保濕、潤色、隔離、防曬四種功能，更推出史上最多、猶如量身打造的20款色號。單擦能打造偽素顏般的超輕透美肌，搭配粉底則能完美配合粉底色號，調和出0色差妝效，比素顏霜更強，是今年絕不能錯過的「速肌霜」。

身為BB霜、素顏霜的先驅，保濕潤色美妝蜜是專為不同膚色設計的潤色隔離霜，不僅以全新如水彩顏料般的透明辨色包裝搭配升級保養成分，一擦就能立即細緻肌膚質感、修飾毛孔、勻亮膚色，更有如粉底般精準的20款色選，連隔離霜都能挑到個人膚色，從妝前就做好0色差管理，讓後續底妝更完美貼妝。

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