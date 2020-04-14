香奈兒女士帽子裡藏錶盤　項鍊時計身價上千萬元

▲限量5件的雪花鑲嵌鑽石COCO長項鍊錶，13,813,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）最佳代言人Coco Chanel香奈兒女士，成為今年限量時計的首席女主角，品牌以她穿著經典套裝形象打造限量5件的COCO長項鍊，錶面竟隱藏於帽飾之中；她又躍上限量10件的COCO 座鐘，舉起雙臂指示時與分，模樣相當逗趣，但身價不凡，兩款均是上千萬元的作品。

▲COCO長項鍊錶的面盤隱藏在香奈兒女士帽飾之中。

▲海瑞溫斯頓Ultimate Emerald Signature項鍊鑽錶可轉化成腕錶佩戴，4,251,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）



可作為珠寶亦可當時計的項鍊錶，兩用設計深受貴婦喜愛，「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）Ultimate Emerald Signature項鍊錶，旋開鑽石鍊墜中央即顯露時間，可搭配絹帶變身腕錶；而這回香奈兒推出的COCO 長項鍊錶，將面盤藏於香奈兒女士的帽飾中，細看此可愛公仔形象做工精緻，穿著黑色大明火琺瑯飾邊的雪花式鑲嵌鑽石套裝，耳際還戴著珍珠耳環呢！

▲限量10件的COCO座鐘，香奈兒女士的手指示時與分，15,348,000元。

委由1839年成立、瑞士知名高級座鐘製造廠l’Epée製作的COCO座鐘，黑色鐘體為黑曜石，底座造型則來自巴黎芳登廣場的八角形，內部裝載香奈兒鏤空手動上鍊機芯，而鐘面呈現舉起雙臂指示時間的香奈兒女士，讓閱讀時間更有趣了。

▲座鐘背面可欣賞手動上鍊機芯，15,348,000元。