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LACOSTE發起翻玩「小鱷魚挑戰」　釣出神級網友超帥神作

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@lacoste

在新冠肺炎疫情尚未受到完全控制以前，全球人民都不可以掉以輕心，除了被迫需要隔離的人們之外，現在有大半的人口也同時在進行自主居家健康管理，為打發時間近期社群上發起了多項挑戰。法國運動時尚品牌LACOSTE也趁著機會發起了「小鱷魚挑戰」，邀請大家發揮創意翻玩品牌經典LOGO鱷魚，並有機會登上官方頁面，意外釣出一堆超有才網友，一起來看看他們的神作。

▲LACOSTE小鱷魚挑戰。（圖／翻攝自官方IG）

LACOSTE於3月30～4月5日一週的期間，在IG上發起了「＃CROCODRAW 小鱷魚挑戰」活動，邀請全球的粉絲們來重新設計LACOSTE的鱷魚LOGO，並Hashtag＃CROCODRAW於限時動態中，LACOSTE每天會選出一個作品公佈於官方IG，最後從七天中的作品挑選出前三名送出超慷慨的禮物，意外的釣出了許多神級插畫家以及設計師等級的民眾。

首先來看看登上LACOSTE官方頁面的前三名作品：

▲LACOSTE小鱷魚挑戰。（圖／翻攝自官方IG）

第一名是由一位IG名為Croc O’Dell的插畫家所拿下，他為LACOSTE鱷魚穿上了潮流單品，而在他個人的畫作中也可以看到擬人化的鱷魚穿著各式時尚單品，可以說是全世界最帥氣的鱷魚了。

第二名則是@laclem_graphillu 以粗線條簡約風，讓小鱷魚穿上了經典POLO衫，並從LACOSTE的代表元素網球中探出頭來，模樣非常可愛。

▲LACOSTE小鱷魚挑戰。（圖／翻攝自官方IG）

第三名是由 @mountchadpanick 樂高積木實體化的小鱷魚奪得，除了用手繪、電繪，這種3D立體感的設計更有跳脫框架之感，相當有創意。

▲LACOSTE小鱷魚挑戰。（圖／翻攝自官方IG）

然而此次LACOSTE所舉辦的活動吸引了來自世界各地的創作好手參加，即使沒有入選前三名，還是有許多很棒的設計值得欣賞，舉凡寫實、可愛插畫風、幾何拼接或是融入街頭塗鴉元素都有人嘗試，也有許多網友在喜歡的作品下表示支持：「如果出單品一定買！」

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關鍵字：

LACOSTE, 鱷魚, 挑戰, CROCODRAW, 小鱷魚挑戰, 創意, 網友
fashion.net

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