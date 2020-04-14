LACOSTE發起翻玩「小鱷魚挑戰」　釣出神級網友超帥神作

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@lacoste

在新冠肺炎疫情尚未受到完全控制以前，全球人民都不可以掉以輕心，除了被迫需要隔離的人們之外，現在有大半的人口也同時在進行自主居家健康管理，為打發時間近期社群上發起了多項挑戰。法國運動時尚品牌LACOSTE也趁著機會發起了「小鱷魚挑戰」，邀請大家發揮創意翻玩品牌經典LOGO鱷魚，並有機會登上官方頁面，意外釣出一堆超有才網友，一起來看看他們的神作。

LACOSTE於3月30～4月5日一週的期間，在IG上發起了「＃CROCODRAW 小鱷魚挑戰」活動，邀請全球的粉絲們來重新設計LACOSTE的鱷魚LOGO，並Hashtag＃CROCODRAW於限時動態中，LACOSTE每天會選出一個作品公佈於官方IG，最後從七天中的作品挑選出前三名送出超慷慨的禮物，意外的釣出了許多神級插畫家以及設計師等級的民眾。

首先來看看登上LACOSTE官方頁面的前三名作品：

第一名是由一位IG名為Croc O’Dell的插畫家所拿下，他為LACOSTE鱷魚穿上了潮流單品，而在他個人的畫作中也可以看到擬人化的鱷魚穿著各式時尚單品，可以說是全世界最帥氣的鱷魚了。

在 Instagram 查看這則貼文 Croc O'Dell（@cr0dell）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 10 日 上午 11:36 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Croc O'Dell（@cr0dell）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 8 日 上午 11:33 張貼

第二名則是@laclem_graphillu 以粗線條簡約風，讓小鱷魚穿上了經典POLO衫，並從LACOSTE的代表元素網球中探出頭來，模樣非常可愛。

第三名是由 @mountchadpanick 樂高積木實體化的小鱷魚奪得，除了用手繪、電繪，這種3D立體感的設計更有跳脫框架之感，相當有創意。

然而此次LACOSTE所舉辦的活動吸引了來自世界各地的創作好手參加，即使沒有入選前三名，還是有許多很棒的設計值得欣賞，舉凡寫實、可愛插畫風、幾何拼接或是融入街頭塗鴉元素都有人嘗試，也有許多網友在喜歡的作品下表示支持：「如果出單品一定買！」

在 Instagram 查看這則貼文 MARTI CEREZO（@_marticerezo_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 10 日 下午 12:59 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Pierre Busson（@pierre_arsene_maurice）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 28 日 上午 12:53 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 DON（@don.and.friends）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 12 日 下午 12:17 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 （@onad2223）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 10 日 下午 7:44 張貼

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