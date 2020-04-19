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2020母親節必買的美髮限量組合！Dyson全桃紅吹風機、AVEDA環保大容量逼死錢包

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真的逼死錢包！2020年母親節檔期Dyson推出了母親節限定的桃紅色版本、Airwrap™造型器也換上質感霧紅！許多髮品例如：巴黎卡詩、Aveda、Christophe Robin也都推出優惠組合，粉絲們要瘋狂了！

Dyson 

Dyson Supersonic™ 吹風機首度推出全機金屬髮絲紋桃紅色系，擺在家裡看了就心情好！

這次還首度贈送全新的「Dyson透氣髮捲梳」，金屬質感機身搭配能蓬鬆髮根、捲曲髮尾和瀏海，以及能快速梳整髮絲的順髮梳，讓吹整造型更加得心應手！

Dyson Airwrap™造型器換上亮眼瑰麗紅新色，以及奢華霧紅皮革收納盒身，利用氣流造型，無需高溫就能讓秀髮柔順，完成捲髮、波浪、蓬鬆與順髮造型，滿足消費者對美髮造型的各種想像！

Dyson Supersonic™ 吹風機限量全桃紅色，NT$16,600

Dyson Airwrap™造型器全配組限量瑰麗紅，NT$17,600

4月1日起全台Dyson百貨專櫃、Dyson官網、MOMO購物網及全國電子同步販售

AVEDA

1.母親節限量大容量

AVEDA 明星商品「復原配方修護精華」母親節限定推出環保大容量，常賣品100ml包裝價格NT$1,250；限定大容量200ml價格NT$2,000，相當於8折優惠

2.優人神鼓山上劇場共建募資企劃 重修舊好限定組，NT$2,000

大火帶走優人神鼓耕耘 30 年的老泉山「山上劇場」，在災後共建計劃中，優人神鼓依然堅持讓生活痕跡降到最低，為動植物留下原始森林及珍貴水脈。每份「重修舊好限定組」將提撥NT100挹注財團法人優人文化藝術基金會，支持優人神鼓山上劇場災後重建計劃。

重修舊好限定組內含：復原配方修護精華 200ml 限量版、黑木擴香瓶、AVEDA 特調純香《環山》。

《環山》使用的花植精油來自永續農場，生產過程可留下純淨水及健全棲地。特調純香添加尤加利及佛手柑，除了可舒緩心神，更有淨化效果。

Christophe Robin

經典頭皮清潔養護組，優惠價NT$3,500（價值NT$4,440）

網上大推的Christophe Robin海鹽去角質、玫瑰/海藻髮泥等經典明星產品也推出優惠組合，根據需求自由挑選，便會贈送刺梨籽油柔亮修護髮膜。

內含：玫瑰豐盈淨化髮泥 250ml、海藻強韌髮泥 250ml、海鹽舒緩頭皮潔淨霜 250ml 三選一、刺梨籽油柔亮修護髮膜 250ml+50ml

巴黎卡詩

2020年百貨母親節檔期，巴黎卡詩推出頭皮分齡養護組合，包括2020年甫上市的全新「粉漾芯生系列」與經典全能小金油「金緻柔馭露」優惠組合，專為頭皮秀髮肌齡在30歲以下、因生活作息、工作課業壓力造成的秀髮流失與黯淡無光的女孩們量身打造。

1.粉漾芯生髮浴組，優惠價NT$2,800（價值NT$3,700）

內容：粉漾芯生髮浴 250ML（正產品）、粉漾芯生頭皮調理液 90ML（正產品）、粉漾芯生髮膜75ml

2.金緻秒滲透髮油組，優惠價NT$2,000（價值NT$2,500）

內容：金緻柔馭露100ml（正產品）、煥髮重建熱活精華50ml

花漾金緻護色髮油組，優惠價NT$2,000（價值NT$2,500）

內容：花漾粉‧金緻柔馭露100ml（正產品）、煥髮重建熱活精華50ml

3.頭皮全能精華組，優惠價NT$2,300（價值NT$2,900）

內容：全能活髮髮浴250ml（正產品）、α胺基酸頭皮全能精華125ML（正產品）

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 母親節, 美髮
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