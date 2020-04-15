《鬼媽媽》童星徐宇真的超萌穿搭！戲裡是洋裝小公主，戲外超愛戴帽子

又一個童星擄獲影迷們的心啦！那就是出演韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》、擔任女主角金泰熙女兒的徐宇真。儘管真實身份是位不折不扣的小男童，但伸縮自如的演技完全贏得眾人肯定，成為當下最夯的童心。今日就讓我們一同來解析徐宇真在劇中和戲外的時髦穿搭吧：

想穿出小小淑女的氣質模樣嗎？此時只需一件長版大衣搭配褲襪，並扣上大衣扣子，看似簡單卻能輕鬆營造氣質風貌。色彩選擇建議以明亮色系取代深色系，提升寶貝的活潑氣息。另外像是髮飾或瑪莉珍鞋等配件都是完整整體裝扮的加分小細節。

除了彼得潘領大衣，大片式的翻領大衣抑或花邊領大衣都可替簡樸的衣裝注入別具的可愛氣息，絕對讓公主系寶貝愛不釋手。

韓國歐逆最愛穿的洋裝，如今也成了小小孩的時髦選。和翻領大衣一樣，徐宇真在劇中穿著的洋裝也多有衣領設計，展現小淑女的溫柔氣質。

不僅平日穿搭，劇中徐宇真的學院制服配色也超吸睛！純白色襯衫和灰色吊帶裙的搭配，在罩上黃色開襟衫後顯得開朗許多，尤其和領帶顏色的相呼應更完整了造型時髦度。

此外，帽子和絲巾這類配件都可輕鬆轉換造型風格，因此媽咪們在購買寶貝的服裝時別遺忘了它們的重要性喔。

然而走出角色的徐宇真可是位萌度百分百的帥氣男孩兒，時常以運動夾克造型亮相，除了整套式的運動裝扮外，媽咪還發揮巧思，將褲管塞進長襪內，展現別具的時髦風範。

此時，側背肩背包的加持再將帥氣度提升！

如前面所說，一頂帽子即可轉換造型風格，而徐宇真就經常穿戴漁夫帽、棒球帽、毛帽…賦予日常運動裝扮個性品味。

透過寬鬆版型的層疊搭配，形塑出街頭男孩的酷帥氣息。此時也可選擇將褲管翻摺一至兩摺，讓露出的腳踝或球鞋拉長身形比例，同時多了一份率性男孩氣。

另外也可嘗試穿上Oversized針織衫或帽Tee，下身則搭配膝上短褲，展現若隱若現的隨性瀟灑態度。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●《鬼媽媽》金美京 國民媽媽名不虛傳！金泰希、朴敏英、鄭有美 都演過她女兒，不穿媽媽裝展現女性成熟魅力！

●金泰希《鬼媽媽》眼淚都是真的！「家人，才是最無可取代的愛。」一段深刻又溫馨的人生故事！

●Netflix《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》女神金泰希回歸新作！睽違5年化身最美女鬼，攜手李奎炯主演