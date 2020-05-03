10款帽型來源大解析！鐘形帽上的裝飾藏感情狀態、「賈姬」是藥盒帽指標

帽子不僅能修飾臉型也能為服裝綴上不同樣貌。然而你知道究竟這些許許多多的帽款是怎麼來的呢？

貝雷帽 Beret



15世紀時，在法國南部和西班牙北部的庇里牛斯山脈兩側，有一群牧羊人頭戴一款無沿的圓形軟帽，到了18世紀因其便於製作與收納的特性被挑選為軍用帽，黑色款的貝雷帽則成為西元1959年古巴革命領導人切·格瓦拉（Che Guevara）的著名標誌。貝雷帽在設計上無性別之分，因此當時許多法國人便會將它和日常裝扮作混搭，日漸穩固貝蕾帽在時尚界的一席之地。值得一提的還有，貝蕾帽因備受畫家喜愛，又稱作畫家帽。

報童帽 Newsboy Cap



二十世紀初，美國紐約湧入大量移民潮，然而，這批移民潮中也衍伸出了棄嬰的嚴重問題，這群孩童只能靠著送報紙和擦皮鞋維生，而工作時配戴的八角帽便成了他們的特色。起初稱為Casquette，但更多人直接用Newsboy Cap來稱呼它。隨著時代不斷地前進與思想的轉變，報童帽從最低階級的配件進升為時髦單品，像是西元1953年，電影《飛車黨（The Wild One）》中主角Jonny頭戴報童帽的帥氣造型深深擄獲影迷的心，報童帽一度被稱作Johnny Cap，由此可見，不論街頭、個性、紳士等風格，報童帽皆能展現它多變的特質。

藥盒帽 Pillbox Hat



源自羅馬時代士兵佩戴的軍用帽，在當時被稱作為皮諾可斯帽（Pilleus Pannoniu），類似帽款在中世紀的法蘭德斯地區也掀起熱潮。藥盒帽通常以羊毛、絲絨、貂皮、豹皮等材質製成，雖然顯少珠飾裝點，但優雅簡約的外型使它深得多位高階層女性的心，當中讓人印象深刻的莫過於60年代美國第一夫人賈桂琳·甘迺迪（Jacqueline Kennedy）於公開場合穿戴時裝設計師羅伊·豪斯頓·佛羅威克（Roy Halston Frowick）為她量身訂做的藥盒帽，深植人心的優雅形象成了當時女性爭相模仿的時髦指標。

寬檐帽 Picture Hat



寬檐帽又名蓋恩斯·伯勒帽（Gainsborough Hat），有一說是源自英國畫家托馬斯·蓋恩斯伯勒（Thomas Gainsborough）的肖像畫《德文郡公爵夫人》。二十世紀初的帽款較多以羽毛、鮮花及寶石裝飾，當時只出現在名媛聚會中，之後帽款風格轉向簡約優雅，像是1961年奧黛麗·赫本（Audrey Hepburn）於電影《第凡內早餐》和茱莉亞·羅勃茲（Julia Roberts）於1990年《麻雀變鳳凰》電影中穿戴的寬檐帽皆展現了古典的優雅樣貌。

鐘形帽 Cloche



西元1908年，由法國設計師卡羅琳·瑞邦（Caroline Reboux）發明，其名來自「鐘」的法語「Cloche」，通常以較硬挺的毛呢材質製作而成。20世紀初鐘形帽的影響力達到高峰，1920年到1933年開始於美國盛行。包覆頭型的鐘型帽適合在帽子上做裝飾，在20年代甚至可從帽上的配飾得知女性的感情狀態，好比單邊箭頭的結表示未婚有男友，螺旋結表示已婚，而綻放的花朵表示單身。最佳演繹有《色，戒》中的湯唯，甚至《大亨小傳》的伊莉莎白·戴比基（Elizabeth Debicki），兩者均完美襯托鐘形帽的美好風采。

德比帽 Bowler



西元1850年，德比帽由生於英國的詹姆斯·寇克所發明，起初的創作採用了硬式材質，藉以達到保護頭部的效能，19世紀後期逐漸普及化。然而也因外觀設計與當時上流社會配戴的絲質禮帽相似，加上毛氈質料容易清洗，備受小康階層人士的歡迎，亦象徵富含文化與高等教育，所以每位紳士至少擁有一頂圓頂禮帽，電影《發條橘子》中的麥坎麥·道爾（Malcolm McDowell）和喜劇演卓查理·别林（Charlie Chaplin）便是德比帽的最佳表徵人物。

鴨舌帽 Flat Cap



鴨舌帽又稱狩獵帽，然而最多人好奇的名稱緣由便是啟發自那扁如鴨舌的帽檐。在14世紀的英國、蘇格蘭及義大利皆有人佩戴鴨舌帽，但當時並未帶動潮流趨勢，直到西元1571年，英國為了刺激羊毛市場交易，議會通過一項法案，除了貴族以外，所有六歲以上男性在休假期間必須佩戴羊毛製造的帽子，這時以羊毛材質製作的鴨舌帽開始在勞動階層盛行，一路到19世紀時，鴨舌帽在英國和愛爾蘭已隨處可見，而做工精緻的鴨舌帽也開始受到當時上流社會的青睞。

平底帽 Pork pie Hat



這款向內凹陷的平帽頂禮帽源於西元1830年，主顧主要多是女性客戶，直到20年代，部分英國男士開始佩戴於日常生活中，而這股趨勢也吹到了美國，當中像是建築大師法蘭克·洛伊·萊特（Frank Lloyd Wright）和爵士之神李斯特·楊（Lester Young）都有被捕捉穿戴平底帽的影像。60年代，牙買加掀起一波Rude Boy風潮，其中不可或缺的配件就是這款帶有雅痞風範的平底帽，同時期，牙買加的次文化紅到英國，平底帽衍生成流行的代名詞，自次之後平底帽有了源自英式和牙買加的講法。

紳士帽 Fedora



西元1882年，一齣由法國歌劇院所展演的 《Fédora》受到世人們喜愛，尤其劇中女主角Fédora Romanoff所佩戴的帽款更吸引了眾人目光—水滴形的頂部設計，搭載寬闊的帽沿，不僅可遮陽也可擋風，而為了方便稱呼，大家便直接將帽款稱為 Fedora，也就是我們熟知的紳士帽。起初紳士帽多以軟毛呢製作，隨後則依風格喜好衍生出各式材質的紳士帽，像是猶太人會佩戴黑色紳士帽搭配正裝作為每日衣著，另外歌壇巨星麥克·傑克森（Michael Jackson）和知名電影《印第安納瓊斯》哈里遜·福特（Harrison Ford）佩戴紳士帽的帥氣形象，使紳士帽的熱度再度發燒。

爵士帽 Trilby



擁有和紳士帽相似的外型，唯一不同處便是帽檐較短，名字來自英國作家喬治杜·莫里耶（George du Maurier）的小說《特里爾比（Trilby）》，當時可是英國貴族男士的象徵配件。60年代的Swinging London成為男性的流行單品，70年代因為男士們開始注重髮型，戴帽子反而轉眼成了不時尚的表現，直到80年代開始復甦，這股爵士帽風潮甚至吸引女性消費者目光。時至今日，美國流行樂壇賈斯汀·提姆布萊克（Justin Timberlake）、Bruno Mars都是爵士帽的愛好者。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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