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「睡不醒頭」又火了！秀智、韓素希都燙波浪捲髮　隨手一撥就是仙女

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「睡不醒頭」其實早在多年前韓國就已經流行一波，2020年又再次熱門起來！韓國不少髮廊都會分享這個捲髮造型。弧度明顯的大捲不見得適合每一個人，但「直中帶微捲」的睡不醒頭，絕對大部分的女孩都駕馭得住，長度適合鎖骨以下的中長髮和長髮，好整理又很顯氣質，懶女孩和每天要早起的通勤族值得試試。

睡不醒頭髮型範本1：韓素希

在2020年熱播韓劇《夫婦的世界》中飾演嗆辣小三的韓藝瑟，留有一頭蓬鬆的長捲髮，自然不刻意的捲度，就像剛從床上起身一樣慵懶隨性，帶有一種渾然天成的魅力。

臉側的髮絲為S型捲度，能修飾臉型輪廓，搭配中分、旁分或大旁分都很適合。

睡不醒頭髮型範本2：IU

IU的捲度更少一點，更像是頭髮的自然捲度，搭配額頭前修剪過略短的髮絲，創造空氣感的胎毛瀏海，綁起馬尾留在臉側兩撮髮絲更修飾臉型，充滿少女的活力。

睡不醒頭髮型範本3：韓藝瑟

韓藝瑟絕對是睡不醒頭髮型中最勾人的代表，一頭及腰長髮配上微捲的捲翹度，大中分搭配M型波浪瀏海，將額頭髮根吹高，在髮際線中央營造出蓬鬆的M形模樣，可將整個精緻的臉龐完全露出。

視覺上看起來更嫵媚迷人，加上黑髮色對比出韓藝瑟白皙的膚色，盡顯出女人的性感和柔美。

睡不醒頭髮型範本4：秀智

自在慵懶的長捲髮一直是秀智的招牌髮型，就像剛睡醒的仙女，她在韓劇《浪行驚爆點》中也是同樣的造型，無論婉約的浪漫裙裝、上班幹練OL裝都好搭配上，是好整理、手殘黨也能搞定的捲髮LOOK。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

「睡不醒頭」又火了！2020韓星都在燙的波浪捲髮，看韓素希、IU絕美示範～

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮型, 捲髮
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