時尚品牌帶頭「綠色日常」！Puma寶特瓶製鞋、Uniqlo與GU改用環保袋

4月22日就是地球日,人類剛好能趁著此時反思日常生活所有對環境不友善的細節,特別今年在疫情肆虐之下,人們減少外出連帶地震預報都更加準確。趁著這個日子,我們大家應該一起思考日常中如何最大程度減低對環境不友善的舉動。

許多時尚品牌近年對於「環保議題」也相當重視,包含購買過程到單品製程,皆努力達到對地球友善的目標,讓我們一起來看看以下幾個品牌的努力。

Puma

地球日前夕與英國環保回收人文機構First Mile合作,該機構透過蒐集廢棄寶特瓶降低對環境的污染,清洗分類後再製成柔軟織料纖物,捲捆製成更強韌且舒適的環保紗線,最後將紗線織製為環保科技布料。

PumaXFirst Mile環保機能系列,其中形象款湖水綠風衣外套與機能緊身褲,皆分別用12個回收寶特瓶再製而成;PUMA Erupt TRL by FIRST MILE專業戶外慢跑鞋與PUMA LQDCELL Shatter by FIRST MILE的鞋面均採用2個回收寶特瓶再生紗線製成。

H&M

過往每年春天推出採用「永續材質」打造的Conscious Exclusive系列,以回收寶特瓶、漁網等材質重製紗線而成,並有許多吸睛禮服款,讓人們關注到這個系列,而後更擴及到每季均會推出Conscious Exclusive系列。此外,常態系列中也有些使用環保材質製成的服裝,會在標籤上打上綠色的標章。

今年春季推出的Conscious Exclusive系列,最新的環保材質包含H&M辦公室內的咖啡渣,將咖啡渣製作成染劑,減少化學藥品與添加物的使用,廢料還能再生與分解,落實友善地球真正從H&M辦公室開始。

此外,2017年獲得H&M全球變革大獎的全新環保材質發明,將釀造葡萄酒時剩下的葡萄皮渣,製作成植物皮革,免除使用石油製作合成皮革的需求,並以此VEGEA™新材料製作時尚且對環境友善的皮包。

值得一提的是,自2015年起,H&M基金會每年皆舉辦「全球變革大獎」,挖掘出正在萌芽的永續環保顛覆性創意,並擴大規模,例如過往曾得過獎的鳳梨葉皮革或是應用到今年產品中的葡萄皮渣皮革等。

Uniqlo、GU所屬的迅銷集團

透過與消費者一起攜手對環境友善的舉動,讓大家反思購買過程中,你我都能做到的事。2019年地球日前夕,全台Uniqlo與GU逐步換上由FSC(森林管理委員會)綠色檢驗認證的環保紙漿或回收紙將製成的紙袋,藉此在消費過程保證生態平衡。今年更擴及採用環保購物托特袋Eco Bag,達到更友善地球的消費過程。

迅銷集團也會控管供應鏈中一次性塑料的使用,目標今年底(2020)減少85%、約7,800噸的年使用量。包含商品包裝上的塑膠包裝,改採紙卡、紙盒以達到減塑目的外,並透過回收材質再利用降低一次性塑膠用品的用量,減少環境足跡,友善地球。

Text//Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

【本文出處,更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站;《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!】

延伸閱讀:

● 叛逆、溫柔、強韌、大膽...一代香港巨星梅豔芳的百變風格回顧史!

● 超過10款Chanel、LV、Dior薄荷綠、蜜桃粉、裸膚粉夢幻系卡夾、零錢包,全是春夏必備的粉嫩色

● 地球日前夕,時尚品牌帶頭反思綠色日常,Puma用寶特瓶做鞋、H&M用咖啡渣染衣、Uniqlo&GU改用環保購物袋⋯⋯