LV、Dior染上粉嫩色！春夏必備的「夢幻系」卡夾、零錢包　

喜愛小包多過於大手袋的女孩，小巧精緻的卡夾、零錢包是你外出的不二之選，2020年春夏Chanel、LV、Dior、miu miu等精品牌，皆推出充滿春日氣息的夢幻小皮件，像是薄荷綠、蜜桃粉、裸膚粉等，就讓我們來瞧瞧吧！

1.CELINE 小牛皮ACCORDEON雙色卡片套，約NT$11,100

2.FENDI 雙F Logo卡片夾，約NT$10,536（左）／粉膚色零錢包，約為NT$13,546（右）

3.Chloé C Logo皮革卡片夾，約NT$8,940（左）／皮革漸層名片夾，約為NT$7,375（右）

4.Bottega Veneta 皮革編織卡片零錢包，約NT$14,449

5.DIOR SADDLE棕紅色霧面小牛皮迷你皮夾，（左）／LADY DIOR頂級小牛皮卡夾（右）

6.GUCCI gg marmont card case，約NT$10,000（左）／象牙白卡片夾，約NT$8,730（右）

7.miu miu MADRAS COLOUR皮革卡片套，NT$8,600（左）／MADRAS LOVE 信用卡夾，NT$7,800（右）

8.Louis Vuitton VENICE 鑰匙零錢包，NT$20,400（左）／拉鏈卡片套，NT$15,700（右）

9.CHANEL boy chanel 口蓋卡片夾，NT$16,900（左）／ 經典卡片夾，NT$16,500（右）

10. GIVENCHY鏈條皮革卡片夾，NT$9,990

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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