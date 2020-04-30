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LV、Dior染上粉嫩色！春夏必備的「夢幻系」卡夾、零錢包　

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喜愛小包多過於大手袋的女孩，小巧精緻的卡夾、零錢包是你外出的不二之選，2020年春夏Chanel、LV、Dior、miu miu等精品牌，皆推出充滿春日氣息的夢幻小皮件，像是薄荷綠、蜜桃粉、裸膚粉等，就讓我們來瞧瞧吧！

1.CELINE 小牛皮ACCORDEON雙色卡片套，約NT$11,100

2.FENDI 雙F Logo卡片夾，約NT$10,536（左）／粉膚色零錢包，約為NT$13,546（右）

3.Chloé C Logo皮革卡片夾，約NT$8,940（左）／皮革漸層名片夾，約為NT$7,375（右）

4.Bottega Veneta 皮革編織卡片零錢包，約NT$14,449

 5.DIOR SADDLE棕紅色霧面小牛皮迷你皮夾，（左）／LADY DIOR頂級小牛皮卡夾（右）

6.GUCCI gg marmont card case，約NT$10,000（左）／象牙白卡片夾，約NT$8,730（右）

7.miu miu MADRAS COLOUR皮革卡片套，NT$8,600（左）／MADRAS LOVE 信用卡夾，NT$7,800（右）

 8.Louis Vuitton VENICE 鑰匙零錢包，NT$20,400（左）／拉鏈卡片套，NT$15,700（右）

 9.CHANEL boy chanel 口蓋卡片夾，NT$16,900（左）／ 經典卡片夾，NT$16,500（右）

 10. GIVENCHY鏈條皮革卡片夾，NT$9,990

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

叛逆、溫柔、強韌、大膽...一代香港巨星梅豔芳的百變風格回顧史！

超過10款Chanel、LV、Dior薄荷綠、蜜桃粉、裸膚粉夢幻系卡夾、零錢包，全是春夏必備的粉嫩色

地球日前夕，時尚品牌帶頭反思綠色日常，Puma用寶特瓶做鞋、H&M用咖啡渣染衣、Uniqlo&GU改用環保購物袋⋯⋯

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 短夾, 錢包, Chanel, LV, Dior
fashion.net

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