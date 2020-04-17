2020好用洗面乳與卸妝推薦！不只乾淨清爽，還能維持保濕水嫩感

最近長時間戴口罩，加上氣溫漸漸轉暖，讓「清潔」成了保養更重要課題。不只讓臉乾淨，還能幫助後續保養品吸收以及上妝更完美的關鍵！一起來看看2020年推出的好用洗臉、卸妝商品，讓保養有最好的開始。

suisai全新洗卸系列

今年推出臉部清潔為主的「suisai beauty clear」系列，共推出2款洗顏品（淨透酵素粉、毛孔淨透礦泥皂）與2款卸妝品（毛孔淨透潔顏露、毛孔淨透潔顏凍）。

當中包括原本就相當熱賣的酵素洗顏粉，進化升級添加玻尿酸，比起上一代洗後更透亮不緊繃。

毛孔淨透礦泥皂含有2種礦泥，洗臉時可先敷於黑頭粉刺或T字部位。等待30秒吸附毛孔深層污垢及角質後，再以清水沖洗乾淨，感受更徹底的清爽洗顏感。建議一星期使用1-2次。

毛孔淨透潔顏露則是擦拭型卸妝品，是融合「化妝水」和「油」的雙層卸妝處方，輕鬆卸除全臉彩妝。

含有59%保濕成份的毛孔淨透潔顏涷，以獨家水包油包覆技術，將大量美容水凝凍添加少量油性成分，溫和卸除彩妝與毛孔髒污。

植村秀全能奇蹟金萃潔顏慕斯

植村秀全新「全能奇蹟金萃潔顏慕斯」，採用與全能奇蹟金萃潔顏油共通的明星成份-山茶花籽油，卓越保濕力讓肌膚洗後乾淨柔嫩、不緊繃。創新慕斯科技，使全能奇蹟金萃潔顏慕斯配方中的油質與乳化劑完美融合，化做羽毛般輕盈綿密的奶油霜慕斯質地，不需額外乳化，輕鬆就可帶走肌膚殘妝與髒汙，一次完成卸妝與洗顏，很適合只擦隔離霜、防曬乳或淡妝時使用。

INIKA山茶花活顏潔膚乳

INIKA Organic 2006年誕生於澳洲雪梨，梵語中代表「小地球Little Earth」之意，一開始主推天然有機彩妝，今年終於推出保養系列。當中的山茶花活顏潔膚乳，以復活草成份為基底，加入富含高抗氧化的山茶花油、乳木果、綠茶萃取等植萃精華。最特別的是本身設計就帶有柔軟的矽膠刷頭，洗臉時還可輕柔按摩臉部，溫和溶解淡妝並洗淨髒污與角質。

111SKIN黑鑽超光速全能潔顏乳

全新推出的黑鑽超光速全能潔顏乳是透明凝膠質地，在臉上按摩後即轉化為細緻綿密的白色乳狀泡泡，當中蘊含高濃度維他命C、保濕抗老的「墨角藻」類胜肽微藻複方，以及綠茶、玫瑰、佛手柑等多種植物及水果萃取，更有111SKIN頂級黑鑽系列獨家採用的「黑鑽載導微粒Diamond Powder」，完整包覆多重煥白能量，在洗臉過程徹底清除髒汙髒污。

KANEBO保濕緻潤洗顏皂霜

全新改版後容量再升級，是KANEBO有史以來容量最大的洗面乳。皂霜擠出來的質地還會牽絲，如起司般質感，能搓出超多綿密且無空隙的泡泡，是現在 「口罩蒸籠肌」的最佳清潔法寶。

RMK潔膚系列

RMK清潔類產品最有名的就是「潔膚凝霜」，過去以玫瑰香氣為主，2020年全新改版，一次推出清爽型、保濕型兩種質地。當中皆添加嚴選的甜杏仁油和澳洲堅果油，塗抹肌膚的瞬間，固狀的凝霜即刻轉化為液狀油的舒適質地，卸妝之餘也能守住肌膚潤澤。

保濕型是夢幻粉紅色

潔膚凝霜（保濕型）呈現絕美的粉紅色，除了共同的甜杏仁油和澳洲堅果油之外，更添加乳油木果、芒果奶油、西印度櫻桃菁華等美容成份，賦予潤澤的同時能柔軟肌膚。洗淨後，肌膚具有讓人情不自禁想觸摸的柔嫩彈潤感。香氣上以優雅清新的玫瑰香調搭配天然生薑的香辛調，淡雅香甜中帶有溫暖感。

清爽型是清爽薄荷藍

清爽型當中則加入了薄荷醇，洗顏時會有舒服清涼感，當中也含有乳油木果、芒果奶油、檸檬菁華等等美容成份，能調整肌理，洗淨後展現滿溢透明感的亮澤肌膚。味道更是特別的「藍檸檬(Blue Lemon)」香氛，據說是RMK總監個人特調的香氣，在清新的檸檬香調中添加檸檬草及尤加利的芬芳，聞起來很清新。

同時推出的潔顏新品還有RMK 雙效潔膚凝膠，一條可以同時卸妝+洗顏，還能溫和卸除老廢角質，潔膚洗淨後展現水嫩澄淨肌膚的雙效潔膚凝膠，洗淨後肌膚水嫩澄淨。

2020年好用洗面乳與卸妝參考價錢

suisai淨透酵素粉0.4g*15個，NT$330、0.4g*32，NT$680

suisai毛孔淨透礦泥皂130g，NT$680

suisai毛孔淨透潔顏露200ml，NT$680

suisai毛孔淨透潔顏凍240g，NT$890

植村秀全能奇蹟金萃潔顏慕斯150ml，NT$1,450

INIKA山茶花活顏潔膚乳100ml，NT$1,690

111SKIN黑鑽超光速全能潔顏乳120ml，NT$3,880

KANEBO保濕緻潤洗顏皂霜130g，NT$1,950

RMK 雙效潔膚凝膠 140g，NT$1100

RMK 潔膚凝霜（清爽型）100g，NT$1500

RMK 潔膚凝霜（保濕型）100g，NT$1500

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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