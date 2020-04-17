fb ig video ETtoday search mobile

2020好用洗面乳與卸妝推薦！不只乾淨清爽，還能維持保濕水嫩感

>

最近長時間戴口罩，加上氣溫漸漸轉暖，讓「清潔」成了保養更重要課題。不只讓臉乾淨，還能幫助後續保養品吸收以及上妝更完美的關鍵！一起來看看2020年推出的好用洗臉、卸妝商品，讓保養有最好的開始。   

suisai全新洗卸系列

今年推出臉部清潔為主的「suisai beauty clear」系列，共推出2款洗顏品（淨透酵素粉、毛孔淨透礦泥皂）與2款卸妝品（毛孔淨透潔顏露、毛孔淨透潔顏凍）。

當中包括原本就相當熱賣的酵素洗顏粉，進化升級添加玻尿酸，比起上一代洗後更透亮不緊繃。

毛孔淨透礦泥皂含有2種礦泥，洗臉時可先敷於黑頭粉刺或T字部位。等待30秒吸附毛孔深層污垢及角質後，再以清水沖洗乾淨，感受更徹底的清爽洗顏感。建議一星期使用1-2次。

毛孔淨透潔顏露則是擦拭型卸妝品，是融合「化妝水」和「油」的雙層卸妝處方，輕鬆卸除全臉彩妝。

含有59%保濕成份的毛孔淨透潔顏涷，以獨家水包油包覆技術，將大量美容水凝凍添加少量油性成分，溫和卸除彩妝與毛孔髒污。

植村秀全能奇蹟金萃潔顏慕斯

植村秀全新「全能奇蹟金萃潔顏慕斯」，採用與全能奇蹟金萃潔顏油共通的明星成份-山茶花籽油，卓越保濕力讓肌膚洗後乾淨柔嫩、不緊繃。創新慕斯科技，使全能奇蹟金萃潔顏慕斯配方中的油質與乳化劑完美融合，化做羽毛般輕盈綿密的奶油霜慕斯質地，不需額外乳化，輕鬆就可帶走肌膚殘妝與髒汙，一次完成卸妝與洗顏，很適合只擦隔離霜、防曬乳或淡妝時使用。

INIKA山茶花活顏潔膚乳

INIKA Organic 2006年誕生於澳洲雪梨，梵語中代表「小地球Little Earth」之意，一開始主推天然有機彩妝，今年終於推出保養系列。當中的山茶花活顏潔膚乳，以復活草成份為基底，加入富含高抗氧化的山茶花油、乳木果、綠茶萃取等植萃精華。最特別的是本身設計就帶有柔軟的矽膠刷頭，洗臉時還可輕柔按摩臉部，溫和溶解淡妝並洗淨髒污與角質。

 111SKIN黑鑽超光速全能潔顏乳

全新推出的黑鑽超光速全能潔顏乳是透明凝膠質地，在臉上按摩後即轉化為細緻綿密的白色乳狀泡泡，當中蘊含高濃度維他命C、保濕抗老的「墨角藻」類胜肽微藻複方，以及綠茶、玫瑰、佛手柑等多種植物及水果萃取，更有111SKIN頂級黑鑽系列獨家採用的「黑鑽載導微粒Diamond Powder」，完整包覆多重煥白能量，在洗臉過程徹底清除髒汙髒污。

KANEBO保濕緻潤洗顏皂霜

全新改版後容量再升級，是KANEBO有史以來容量最大的洗面乳。皂霜擠出來的質地還會牽絲，如起司般質感，能搓出超多綿密且無空隙的泡泡，是現在 「口罩蒸籠肌」的最佳清潔法寶。

RMK潔膚系列

RMK清潔類產品最有名的就是「潔膚凝霜」，過去以玫瑰香氣為主，2020年全新改版，一次推出清爽型、保濕型兩種質地。當中皆添加嚴選的甜杏仁油和澳洲堅果油，塗抹肌膚的瞬間，固狀的凝霜即刻轉化為液狀油的舒適質地，卸妝之餘也能守住肌膚潤澤。

保濕型是夢幻粉紅色

潔膚凝霜（保濕型）呈現絕美的粉紅色，除了共同的甜杏仁油和澳洲堅果油之外，更添加乳油木果、芒果奶油、西印度櫻桃菁華等美容成份，賦予潤澤的同時能柔軟肌膚。洗淨後，肌膚具有讓人情不自禁想觸摸的柔嫩彈潤感。香氣上以優雅清新的玫瑰香調搭配天然生薑的香辛調，淡雅香甜中帶有溫暖感。

清爽型是清爽薄荷藍

清爽型當中則加入了薄荷醇，洗顏時會有舒服清涼感，當中也含有乳油木果、芒果奶油、檸檬菁華等等美容成份，能調整肌理，洗淨後展現滿溢透明感的亮澤肌膚。味道更是特別的「藍檸檬(Blue Lemon)」香氛，據說是RMK總監個人特調的香氣，在清新的檸檬香調中添加檸檬草及尤加利的芬芳，聞起來很清新。

同時推出的潔顏新品還有RMK 雙效潔膚凝膠，一條可以同時卸妝+洗顏，還能溫和卸除老廢角質，潔膚洗淨後展現水嫩澄淨肌膚的雙效潔膚凝膠，洗淨後肌膚水嫩澄淨。

2020年好用洗面乳與卸妝參考價錢

suisai淨透酵素粉0.4g*15個，NT$330、0.4g*32，NT$680
suisai毛孔淨透礦泥皂130g，NT$680
suisai毛孔淨透潔顏露200ml，NT$680
suisai毛孔淨透潔顏凍240g，NT$890
植村秀全能奇蹟金萃潔顏慕斯150ml，NT$1,450
INIKA山茶花活顏潔膚乳100ml，NT$1,690
111SKIN黑鑽超光速全能潔顏乳120ml，NT$3,880
KANEBO保濕緻潤洗顏皂霜130g，NT$1,950
RMK 雙效潔膚凝膠 140g，NT$1100
RMK 潔膚凝霜（清爽型）100g，NT$1500
RMK 潔膚凝霜（保濕型）100g，NT$1500

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

疫情時期千萬別趴趴走！M編大推不出門也療癒的好物〜貴婦等級的沁涼SPA沐浴露 - 阿拉斯加死海鹽，夏天洗超適合！

林心如揭密讓時間逆行全靠鳳凰電波！女神不藏私分享幸福生活、凍齡保養方法，女生們還不快筆記！

母親節賣最好的是這些！小黑瓶、極光水、青春霜…這些火爆款居然買一瓶就送這麼多！還有很多隱藏版優惠！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 洗面乳, 清潔
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

石原聰美剛出道是肉肉臉！勤練3招消除嬰兒肥　瘦出下巴V線條

石原聰美剛出道是肉肉臉！勤練3招消除嬰兒肥　瘦出下巴V線條

太邪惡了吧！超療癒「貓肉球」美妝刷　好想每天被搧巴掌

太邪惡了吧！超療癒「貓肉球」美妝刷　好想每天被搧巴掌

高顏值不是重點！對男性更有吸引力的5特點　最後一個太神奇

高顏值不是重點！對男性更有吸引力的5特點　最後一個太神奇

皮卡丘無線耳機粉絲必收！寶貝球實體化變充電盒　提示音是超萌pika叫聲 能讓情侶感情迅速升溫的5個話題！說點小秘密讓關係更親密 唇膏最易滋生細菌！「化妝品清潔法」必學，除菌更避免爛臉 全球運動品牌銷售黑暗期！Nike、愛迪達下滑75％　竟然還不是最慘 小S女兒許曦文「高級臉」獲保養代言　愛用面膜竟和大S同款 馬卡龍色系的「老爹鞋」！Converse攜手小花　替Gianno換上粉嫩的新衣 12星座四月愛情運勢！巨蟹陷入地下戀情、射手座脫單機率高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面