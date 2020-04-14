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安格斯12星座一周運勢4/13-4/19　獅子、處女、雙魚壓力太大，累了就多休息啊

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牡羊　3.21~4.20

太陽進駐本命宮的最後一週，加上水星守護，羊兒這週可要好好把握強運高峰期的最後一波，這段時間貴人運佳，雖不能說事事都心想事成，但處處都能遇見拉你一把的好人，只要目標明確、付出行動，大多能有如願以償的好結果。不能趴趴走的日子羊座感情方面不見得空窗，單身者多運用網路打開看不見的緣分吧。

金牛　4.21~5.20

再沒什麼比自己給自己的壓力更感到沈重了！金牛座本週對自己的期望頗高，想要在職場或學業上證明自己的才華，在強烈得失心下當心小失誤造成整體翻盤。好消息是桃花運不錯，戀愛中的牛座可想些點子製造些浪漫場景給對方小驚喜，至於單身的你，對象將會隨著工作到來，一次邂逅將對你未來的命運有決定性的改變。

雙子　5.21~6.20

隨著水星的移轉，這週的雙子的人際運將有重新開啟的態勢，這段時間的你人際圈也愈來愈活絡，也進一步帶動工作表現，只是過去討厭你的仍然反感，如何逆轉別人的成見，或是砍掉重練，就是你的選擇。人際的提升也將帶旺家庭、感情運，別忙著出門，偶爾花點時間陪陪家人和情人，都能為你造就更緊密的互動關係。

巨蟹　6.21~7.21

來自行星的壓力未除，巨蟹座最近態度與行事作風會愈來愈顯內斂，原本積極的態度也愈來愈低調，比起過往的堅持與執著，此時的你慢慢走向一種慵懶的感覺，想要沈浸在同溫層中不想冒險，建議你，在意志脆弱的當下，遇到問題的時候則要相信自己的直覺，順著自己的感覺走，如果可以開心一點，就不用承受太多無謂壓力。

獅子　7.22~8.22

想做的事太多，時間卻又太少，最近的你就呈現一個多頭馬車的忙碌情況，工作、家事容易讓你忙得不可開交，在處理之餘記得關注自己的健康，別把身體搞壞了事！感情上的你此時則有些多愁善感，不論有沒有對象，都別忽略了身邊真正在意你的人，活動聚會的邀約將給你不少新感情的啟發。

處女　8.23~9.22

要扛的責任、要承擔的義務都落在了處女座的肩上，最近的你雖然口中喊著好累好累，但也不敢真的歇息，讓你疲累感備增，好在水星位走到了吉利的相位，你的心事、煩惱自有貴人為你提供心藥，多與朋友聊天、談心，或與情人相互取暖，不僅能抒解你的壓力，也會讓你的人際、情感關係愈走愈佳。

天秤　9.23~10.22

向來人際花的天秤，在疫情之下活力略顯低落，此時的你無論做什麼都顯得興趣缺缺，在朋友群中也顯得黯淡，與其皮笑肉不笑參與團隊活動，不如選擇獨自完成任務，也能從中享受不受旁人束縛的舒適感。愛情方面，進度始終停留在計畫或想像階段，還得耐著性子等到下一個時機點到來再展開行動時機較好。

天蠍　10.23~11.22

水星這顆福星無疑為你帶來了好運！本週在疫情影響下原本看似悲觀的事件，可能剛好遇見貴人伸出援手，運勢就此由逆轉勝！這週的蠍座有機會在工作上大放異彩，相當有群眾影響力，殘念的是感情上阻滯較多，缺乏感情天份的你就是猜不透（或猜錯）對方心中的想法，這也很容易成為衝突的根源，應學習尊重彼此的私人空間。

射手　11.23~12.21

就算被疫情限制了行動，但射手仍可說是個行動主義者，對於玩樂十分的投入，在不能隨便趴趴走的大局勢下，射手仍可以開始進行一連串節食瘦身計畫，或是建立新習慣，給自己一點不同的嘗試。工作上則要小心自己的粗心大意免不了被長官盯得滿頭包。此時情感好運來襲，被運勢推著往前走，有著十分值得期待的進展出現。

摩羯　12.22~1.19

向來嚴謹、緩慢、保守的摩羯，最近身邊的大小事正默默督促你加快腳步，許多意料外的事接二連三的考驗你的應變能力，雖然處變不驚是你的強項，但做好對的決策更是讓後續方便收尾的重要關鍵，凡是都需要想多一點、遠一點，才能預防後續問題的發生。感情上進展不明，與對方彷彿跳探戈般進進退退。

水瓶　1.20~2.18

別抗拒在眾人的面前抒發自己的意見，或是展現自己的才華，這週瓶子個人魅力指數不斷上升，異性貴人或朋友，將能為你帶來解決的靈感。事情無往不利，有幸運好事上門。唯一可惜的是愛情機運不佳，如果你對愛情期望過高，很可能會換來小小嘆息，不如抱著順其自然的心態，不要為自己、為對方加重有形無形的負擔。

雙魚　2.19~3.20

這週是一個需要魚兒努力與堅持的時期，特別是在職場上，若事事都只想用自己的方法做事，則顯得有些孤注一擲，也讓你在無形中增加了不少的阻力。對於很憑感覺的雙魚來說，得要小心一些人際溝通的問題，除了把事情做好之外，獲得大家的了解與認同也是重要的！感情原地踏步，疫情或多或少影響了你浪漫興致，相處時當心與情人擦槍走火。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢
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