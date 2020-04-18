歐陽娜娜挑戰女藝人「災難單品」　掀網熱議：不適合她

▲歐陽娜娜挑戰女藝人的「災難單品」單車褲引發網友兩極評價 。（圖／翻攝自歐陽娜娜IG）

記者鮑璿安／台北報導

疫情期間公眾人物紛紛減少露面機會，藝人歐陽娜娜也終於回歸學生身份，為了維持和粉絲互動，近日PO出在洗衣機店前的美照，畫面中歐陽娜娜全身黑穿著十分率性，更嘗試了女藝人不敢挑戰的「災難單品」單車褲，引來網友兩極評價。

歐陽娜娜近日回歸波士頓讀書，由於疫情影響鮮少在公開場合曝光，唯有透過發文與粉絲保持密切互動，日前PO出最新穿搭照，畫面中歐陽娜娜隨興蹲坐在洗衣機店內，以中分長髮搭配髮飾彰顯19歲的少女氣息，看似心情不錯，不斷變換POSE擺拍，時而托腮時而甜笑五官十分精緻。

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另外，私服更換上了大陸女裝品牌MO&Co. Looney Tunes系列單品，以全黑色系出鏡看似安全牌，不過視線向下移動，卻發現歐陽娜娜挑戰了女藝人的「災難單品」單車褲，特別運用同色長版T恤蓋過尷尬區塊，相當巧妙露出白皙小腿，腳踩LOUIS VUITTON（LV） ARCHLIGHT 厚底增高鞋收尾，整體造型看似簡單行頭依舊驚人，畫面曝光也引發粉絲兩極評價，「單車褲不太適合」、「娜娜還是走甜美風比較好」，也有網友力挺到底，「歐陽娜娜帶貨必須買」。

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