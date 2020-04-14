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謝金燕也帶頭挺粉色！Paul Smith桃紅西裝、樂福鞋男生穿才吸睛

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▲粉色單品 。（圖／品牌提供）

▲疫情影響意外掀起口罩「粉紅潮」，姐姐謝金燕搶先示範粉色系搭配。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

疫情影響意外掀起口罩「粉紅潮」，指揮中心更是暖心戴起淡粉色口罩鼓勵外界正視這一美麗的顏色，然而就算在春夏來臨之際無法立刻拿下口罩，大家也能運用其餘時尚包款、服飾、鞋款來與淡粉色做搭配，不論男女都能輕鬆上身！

Paul Smith 粉色套裝

▲粉色單品 。（圖／品牌提供）

▲粉色單品 。（圖／品牌提供）

男生也能駕馭淡粉色系單品，英國設計師品牌Paul Smith就是最好的例子。（圖／品牌提供）

粉色不再是單一性別的顏色，男生也能穿出俐落感，英國設計師品牌Paul Smith運用粉色調展現浪漫氛圍，英倫裁縫工藝在本季依舊發揮得宜，大量運用寬鬆輪廓，以及同色系西裝內襯呼應，最後踩上一雙樂福皮鞋收尾，整體造型絕對吸睛。

Blumarine 粉桃紅波卡圓點長洋裝

▲粉色單品 。（圖／品牌提供）

▲「姐姐」謝金燕親自帶貨Blumarine粉桃紅波卡圓點長洋裝，粉色也能很帥氣 。（圖／品牌提供）

波點造型萬年不退流行，哪怕是口罩期也不例外，「姐姐」謝金燕日前就親自帶貨了Blumarine粉桃紅波卡圓點長洋裝，運用輕柔薄紗質地打造裙襬飄舞的浪漫感，而淡粉與深色波點的完美融合也交織出春夏的活力感，最後手提MSGM的桃紅包款搭配，美到讓人窒息。

MOSCHINO粉色M logo包

▲粉色單品 。（圖／品牌提供）

▲粉色單品 。（圖／品牌提供）

▲超模劉雯背起MOSCHINO全新粉色M字logo皮革包 。（圖／品牌提供）

連超模劉雯也拜倒在粉色魅力下，MOSCHINO全新的粉色M字logo皮革包運用了撞色設計，整體造型活力不失夢幻，延續現今「小方包」當道的特點，包款賦予簡易翻蓋式設計，點綴上奢華M Logo；劉雯以全身黑色做搭配也相當出彩，一眼就能看到粉色存在。

PORTSPURE 粉色連帽風衣

▲粉色單品 。（圖／品牌提供）

▲PORTSPURE 2020春夏系列在「內在二元」上發想，粉嫩色系的連帽風衣不再是女孩專利 。（圖／品牌提供）

PORTS 1961副線PORTSPURE 2020春夏系列在「內在二元」上發想，像是粉紅色不再是女孩的專利，包括粉嫩色系的連帽風衣、蝴蝶結背心等單品，同時也運用了對比色系及撞色拼接圖案等元素打造二元概念，以解構打造一衣多穿的實用單品，利用綁帶、鈕釦等設計元素使每件衣服都有多種穿法。

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關鍵字：

粉紅色, 口罩, 疫情, 武漢, 肺炎, 新冠, Paul Smith, Blumarine, MOSCHINO, PORTSPURE
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