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蔡依林、桂綸鎂、賴雅妍淡妝也仙氣　從小就靠「銀貂霜」養成

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文／C編

每次近距離採訪女明星，都可以發現她們的肌膚近乎完美，很多人可能覺得「這很正常吧」！其實面對鏡頭，她們長時間上妝、補妝、面對拍攝燈光的曝曬，肌膚的使用度比起一般人都還要高，當然負擔也會加大。

更嚴峻的是拍攝戲劇、節目，有些更是要熬夜完成，長時間下來身體平衡也會跟著失調，面對內外因素的夾攻，想要擁有完美無瑕的肌膚，確實要下足功夫才能做到。

盤點幾位在戲劇、歌唱方面都很傑出的女星們，可以發現她們不但在各自的領域做到完美，更重要的是肌膚也嫩到毫無瑕疵，淡妝面對鏡頭也可以輕鬆自在，讓人好奇她們到底是怎麼做到的？

蔡依林：趁早保養逆轉肌齡

▲資生堂,百優精純乳霜,百優,乳霜,HER和她,Her,蔡依林,賴雅妍,桂綸鎂。（圖／IG）

▲蔡依林是天后級，保養當然也很用心。（圖／jolin_cai IG）

歌手蔡依林19歲就踏進演藝圈，開始接觸各種舞蹈、唱歌的訓練，當然各種上妝的破壞也是比起一般女孩都要早，所以她也提前開始接觸保養，看見媽媽桌上有什麼化妝品就先拿著亂塗，她印象很深刻的就是資生堂的百優精純乳霜，用過之後徹底回不去，直到現在都還超級愛。

桂綸鎂：延續媽媽傳承的記憶

▲資生堂,百優精純乳霜,百優,乳霜,HER和她,Her,蔡依林,賴雅妍,桂綸鎂。（圖／IG）

▲桂綸鎂清新的氣質擁有大批粉絲。（圖／品牌提供）

在戲劇演出相當亮眼的桂綸鎂，從17歲就開始演戲，在2012年拿下金馬獎最佳女主角，不但演技備受肯定，直到現在36歲都和剛出道沒有差別的稚嫩肌膚，更是讓人好羨慕，而她的第一瓶保養就是媽媽送的百優精純乳霜，「夠保濕又超好吸收」，讓她用到現在仍舊不能少了它。

賴雅妍：乳霜就是保養的一切

▲資生堂,百優精純乳霜,百優,乳霜,HER和她,Her,蔡依林,賴雅妍,桂綸鎂。（圖／IG）

▲賴雅妍用乳霜搞定所有肌膚不穩定的時刻。（圖／megan_lai_fans IG）

向來以清純形象現身的賴雅妍，過去演出多部膾炙人口的作品，《光陰的故事》、《螺絲小姐要出嫁》、《1006的房客》等等，精湛的演技贏得許多人的讚賞，而她在保養上，也從來不馬虎，妝前、睡前都會用百優精純乳霜加強肌膚滋潤，甚至還會拿來厚敷，給予肌膚高效的修護，改善臉部細紋。

▲Her和她資生堂百優。（圖／公關照）

▲百優精純乳霜是很多人公認的好物。（圖／Her）

這罐讓三位女星愛不釋手的資生堂百優精純乳霜，早就是品牌的明星商品，熱賣30多年，因為銀色的包裝，又被暱稱是「銀貂霜」，雖然是乳霜，但是質地清爽好塗抹，一擦上肌膚就會立刻被吸收，受到很多粉絲喜愛，甚至是媽媽傳女兒，代代的延續下去，可見其魅力真的無法擋。

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▲Her和她資生堂百優。（圖／公關照）

▲資生堂百優精純乳霜加大版，75ml，原價3,300元，特價2,280元。點我購買。

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