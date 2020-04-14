法國女人護髮「5重點」　輕輕一撥就是隨性亮澤

▲法國女人舉手投足都是迷人氣息。（圖／翻攝自IG/louisefollain、taylorlashae）

編輯 / Lily

「法國女人」絕對是個褒義詞，她們信手捻來就是優雅，隨性迷人更是內建，對於保養秀髮也很有一套，隨手一撥就是亮澤，究竟她們怎麼護髮？以下幾個重點請筆記。

忠於自然髮色

對亞洲女生來說，染髮可說是家常便飯，但大部分法國女生都不太會染髮，即便是染也是選擇原生髮色的漸層色，做出線條感。她們明白染髮對髮絲的傷害不小，與其更換髮色，倒不如終於自然。

在 Instagram 查看這則貼文 Louise Follain（@louisefollain）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 5 日 上午 2:34 張貼

頭髮自然風乾

許多老師都提醒，洗完頭髮必須用吹風機徹底吹乾，但她們偏偏反其道而行，傾向包著毛巾讓秀髮自然風乾，認為吹風機的熱風會使髮絲受損。



沒有天天洗頭習慣

有些女生一天不洗頭就不舒服，但法國女生沒有天天洗頭的習慣，她們認為洗後第二天的頭髮鬆度和弧度更為自然，當然它們會這麼做也是和當地氣候有關。

在 Instagram 查看這則貼文 Louise Follain（@louisefollain）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 29 日 上午 5:19 張貼

不刻意造型

即便現在髮飾很夯，但她們依然崇尚自然髮型，不會刻意特別使用髮飾，反而喜歡隨手紮起的隨性感，讓髮絲隨意地在臉周散落，才是最經典的法式髮型。

頭髮香氣很重要

法國女生很崇尚香味，除了身上噴的，頭髮上的味道也很重視，只要靠近她們就會聞到自然飄出的髮香，對她們來說，頭髮不需刻意造型，但是香味一定要有。

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