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愛馬仕廣州店一天業績8100萬！重新開業讓悶壞的VIP狂買

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▲▼ 愛馬仕 。（圖／翻攝愛馬仕IG）

▲愛馬仕從服裝到包款配件，都深受金字塔族群喜愛。（圖／翻攝Hermès IG）

記者陳雅韻／綜合報導

近期大陸逐步復工，國際精品店也陸續重新開業，迎來的是「復仇式購買」，據外媒《WWD》報導，愛馬仕（Hermès）上周六（11日）光是在廣州太古匯的專賣店，單日就創下逾台幣8100萬元的破紀錄業績，顯現超級VIP們真的因新冠肺炎疫情悶壞了，此時又不是出國血拼的好時機，留在大陸狂買紓壓。

▲▼愛馬仕太古匯專賣店 。（圖／翻攝太古匯官網）

▲愛馬仕位於廣州太古匯的專賣店傳出上周六單日成交金額高達8100萬元台幣。（圖／翻攝太古匯官網）

雖然愛馬仕未證實這驚人的單日成交額，但VIP們倒是很樂意在小紅書上分享戰利品，有人包了20件新衣，有人取走鱷魚皮柏金包又買了春夏新裝花了500萬元，下手毫不手軟。但外媒認為光靠大陸市場「復仇式購買」，仍救不了時尚業，目前只能等待全球疫情趨緩，讓工廠產線與品牌營運重新回到正常軌道。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／翻攝愛馬仕IG）

▲愛馬仕柏金包是VIP必定收藏的經典作品。（圖／翻攝Hermès IG）

▲▼ 愛馬仕 。（圖／翻攝愛馬仕IG）

▲愛馬仕金年推出的口紅，成為最佳入門單品。（圖／翻攝Hermès IG）

品牌行銷預算凍結，讓靠廣告維生的媒體業也叫苦連天，旗下擁有《VOGUE》、《Vanity Fair》、《GQ》等時尚雜誌的康泰納仕集團宣布年薪超過300萬元台幣的員工減薪1至2成，執行長Roger Lynch率先減薪一半，而「時尚惡魔」、美國版《VOGUE》總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）薪水也被砍了2成。

▲▼ Anna Wintour 。（圖／翻攝wintourworld）

▲媒體業不景氣，連美國版《VOGUE》總編輯安娜溫圖薪水都被砍了2成。（圖／翻攝wintourworld IG）

關鍵字：

愛馬仕, Hermès, 時尚惡魔, 安娜溫圖
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