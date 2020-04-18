日本超美「滅蚊神器」來了！兩種實用功能，網大呼：好想要

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只要天氣稍微溫暖一些，加上台灣潮濕的氣候，滋生的蚊蟲就會開始夜夜煩你入眠，讓人不堪其擾，一個好用的捕蚊燈與電蚊拍可說是家家戶戶都必備，近期創意無限的日本便推出了「超質感兩用捕蚊燈」與「零死角電蚊拍」在網上引起熱議，放在家中不僅質感滿分、充電設計也超方便，另外可伸長、零死角轉動的電蚊拍還可吸引蚊蟲自投羅網，讓人網友們大呼：「好想要！」

由日本Plus More推出的「充電式2WAY捕蚊燈」外觀極富設計感，有木質米白色調與霧黑兩色，點起燈來就像是療癒的小夜燈，發出的藍光可吸引蚊蟲靠近並飛入電網，而所謂的「2WAY」正是由於它還能夠將電網與底座分開，當作電蚊拍使用！如此一來空中飛舞的蚊子也逃不出你的魔掌。

配備USB孔充電式的設計，以及手提把，方便隨時更換位置或是攜帶出門使用，尤其是露營時特別適合。售價為3,278日圓（約NT＄910）。

此外，另一項居家消滅蚊蟲的好物「零死角電蚊拍」，外型長得和一般大家認知中的電蚊拍不太相同，小小的圓形表面，裡頭是風扇的設計，只要靠近蚊蟲就可以自動把它吸引過來並電擊，因為可以自由轉動且可伸長至90公分，即使是女生們不易觸及的天花板也可以輕鬆打到！

同樣採用充電的模式，黑暗中亦能發出藍光吸引蚊蟲靠近，外層有防護網，就算不小心碰到了也不怕被意外電到，是安全又相當實用的居家防蚊、助眠神器！售價為2600日圓（約NT＄721）。

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