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口罩肌SOS！皮膚科醫師曝「8字訣」一網打盡泛紅、痘痘

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▲▼醫師曝「8字訣」，口罩肌困擾一網打盡 。（圖／翻攝自IG、Uusplash、品牌提供）

▲近來因為長期配戴口罩，衍生不少肌膚問題。（圖／翻攝IG/laneige_kr、gangdain）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情延燒，外出戴口罩已成基本配備，但卻也因久戴口罩衍生不少肌膚問題，尤其醫護人員需要長時間戴口罩，感受更深。皮膚科醫師唐豪悅表示，的確有不少病患前來求診，症狀不外乎是泛紅、敏感，甚至是痘痘問題，想改善膚況，必須回歸適度清潔、簡單保養，自然美資深講師梁冬青則建議，日間選用清爽透氣質地的保養品，讓肌膚保水，就會像多了一層隱形防護罩。

近來氣溫忽高忽低，加上一整天口罩悶著，皮膚科求診人數激增，唐豪悅醫師分享，大部分症狀多為肌膚發紅和敏感，這時建議換成抗敏型保養品，保養步驟簡單化，盡量讓臉部肌膚休息，清潔適當即可，不用刻意加強。

▲▼醫師曝「8字訣」，口罩肌困擾一網打盡 。（圖／翻攝自IG、Uusplash、品牌提供）

▲過度消毒都是刺激肌膚的原因。（圖／Unsplash）

為了避免口罩材質摩擦肌膚，建議內側可塗適量凡士林，為了想要幫口罩殺菌， 許多人會在口罩外噴次氯酸水，又或是加上精油，這些都是多此一舉，因為這樣反而會刺激肌膚。

醫師建議保養回歸簡單，質地挑選輕盈精華液型，若有痘痘、粉刺困擾，建議先求診醫師，選用抗痘系列產品，肌膚容易出油可以在內側墊一張面紙，1-2個小時換一次也是好方法。

▲自然美療程。（圖／自然美提供）

▲自然美保養療程，舒緩肌膚。（圖／公關照，以下同）

自然美資深講師梁冬青則表示，口罩內濕度高加上肌膚油脂分泌，容易生成痘痘、粉刺，長時間戴口罩的醫護人員，更因長期口罩壓迫，也容易產生敏弱、脫皮困擾。

▲▼醫師曝「8字訣」，口罩肌困擾一網打盡 。（圖／翻攝自IG、Uusplash、品牌提供）

▲東森自然美的超效保濕系列，適合日間打底使用。

日間保養建議選用清爽透氣質地，切忌過度滋潤，梁冬青表示，當肌膚水潤度提高，就像多了一層隱形防護罩，肌膚彈性和耐受力都能一舉提升。針對痘痘面皰肌膚，平時就該暢通皮脂腺管線，就不怕因長期悶熱，導致痘痘惡化發炎。

▲▼醫師曝「8字訣」，口罩肌困擾一網打盡 。（圖／翻攝自IG、Uusplash、品牌提供）

▲東森自然美超效保濕按摩卸妝膏，做好卸妝清潔，才是肌膚保養之本。

夜間保養則應該加強修護，幫助舒緩因戴口罩泛紅、敏感肌膚，除了修護外，每天的清潔卸妝更重要，若基本清潔沒做好，肌膚容易迸出小困擾。

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關鍵字：

口罩肌, 皮膚科醫師, 自然美, 保養, 重點
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