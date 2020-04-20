時尚美妝教父Kevin老師：世上沒有100分的人，但我們可以選擇「瑕不掩瑜」

Wazaiii 非典型美女大特企

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請和Wazaiii一起探尋美的多樣性，發現一個專屬於你的美。

喜新厭舊的潮流世界，能遇上志同道合的人已經很難，更別說是屹立不搖地稱王稱霸，然而就是有人始終站在鋒頭浪尖，且跨足 Fashion 與 Beauty 雙領域，成為不敗的台灣流行指標人物，而他就是 Kevin 老師。

訪問這樣一位重量級的大人物，起初心情真是既期待又怕受傷害，原以為 Kevin 老師私底下會是比較嚴肅、正經的，沒想到老師不但超樂於分享，還滔滔不絕的講出許多給年輕人的心靈雞湯，且都是人生金句。現在，就讓我們一同揭開你所不知道的 Kevin 老師。在人生旅途中，他是如何一路打拼，努力在業界闖出一片天，面對低潮與挫折又是如何不亂陣腳，與逆境共處？

運氣與努力，是追夢的基本條件

「是因為追夢，而讓你進入『美』的行業嗎？」

『我非常鼓勵「追夢」這件事，只要在工作崗位上非常努力，或是從不停下追求理想的腳步，我覺得在冥冥之中，會有很多人伸出援手幫助你。

出社會第一份工作是美妝精品代理商 Joyce 的 Display（視覺陳列），因為這份工作，意外獲得了一位知名唱片造型師的注意，他很喜歡我搭配服裝的概念和工作態度，當時他推薦我幫 MTV 的 VJ 們做造型，這就是將我引到做造型行業的契機。』

「如何從造型跨足美妝領域？」

『Joyce 時常舉辦各種秀，我都會自告奮勇幫模特兒化妝，進到 MTV 後，化妝師人手不夠，我也會主動幫忙。就在這時，事業上的第二個轉折出現了。有個廣告案子，我運用自身的化妝手法和技巧，畫出了一個有遮瑕力但卻自然、帶有光澤的底妝，導演對成果非常滿意，從那開始，我們合作了不下100支美妝保養、洗髮精廣告。而那位人生中第一位合作的模特兒就是 Maggie Q，廣告主則是歐蕾 Olay，那支廣告在全球得了十幾個獎，從此我的事業又進入了另一個階段。所以說，為什麼會進入這有關「美」的產業，是因為「運氣」，但運氣是留給準備好的人。』

在 Instagram 查看這則貼文 Maggie Q（@maggieq）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 2 日 上午 11:13 張貼

▲混血女演員─Maggie Q，是 Kevin 老師第一支廣告合作的對象。

「和我們分享工作上印象深刻的事？」

『印象深刻的經驗當然有，像是和 Maggie Q 成為朋友的故事。當時合作拍攝廣告，在現場她因為攝取海鮮過量，產生高蛋白中毒反應，在片場輕微抽蓄和昏迷，我二話不說馬上扛著她到醫院，因為 Maggie Q 不會講中文，我還得居中充當翻譯和醫護人員溝通，所以她一直都說是我救了他一命。

還有另一次，也是在廣告拍攝現場，我整個人泡在游泳池裡抱住模特兒的腳，就因為她怕水！有時候也會遇到比較尷尬的情況，像是接到和大牌明星的合作，滿懷期待到了現場，才發現對方自己帶了化妝師，完全不讓你碰他的臉！

其實很多工作經驗，都留下很深刻的印象，但對我來說，更重要的是接下來的日子。』

世上沒有100分的人，但我們可以選擇「瑕不掩瑜」

「遇到工作上的低潮期，老師是如何度過與紓解？」

『一路以來，經歷許多酸甜苦辣，但我一向是往前看、很少回頭看的人，不會讓過去任何的好或不好，成為羈絆。有些人會過於緬懷過去的好，或沈浸在以前的不好，這都會讓你無法往前邁進。

曾經成功過後走下坡，而猶豫要不要放下身段重新來過，又或是曾經受過傷，而害怕在同一個地方再跌一跤，對我來說，兩者都很痛苦，所以我只選擇「往前看」。』

「達不到自己要求和期待的時候，如何轉換心境？」

『世界上沒有一百分的人事物，那我們要怎麼達到六十分及格標準？也許你會覺得六十分只不過勉強合格，但自己心中的六十分，可能已經是別人眼裡的八、九十分。我年輕時常被這個想法困擾，覺得自己怎麼那麼不好，但靜心思考後，才發現原來那不是我的錯，又或者說那並非我一個人的責任，而是整個團隊合作導致的結果。

懂得如何「瑕不掩瑜」，讓好的部分被看見，不要讓瑕疵和缺點第一時間被看到，那這個情況就可以圓滿地被解決。沒有事情是毫無缺點的，但我們要盡量讓優點發揮到極致，這想法可以套用到所有事情上面，像是自己的打扮、穿著和妝容。』

認清自己是學習美的首要任務

「想增進美妝方面的知識，建議有什麼好方法？」

『我認為所有的學習都始於「模仿」，像是小孩偷穿媽媽的高跟鞋、學爸爸拿刮鬍刀，而「美」這個領域也是如此，但前提是你要先「認清並了解自己」，所以我常建議大家要時常全裸照全身鏡，看看自己的身材比例，肉是長在大腿還是屁股，胸部是下垂或是堅挺的，了解自己的模樣，再去摸索模仿的對象。

現在很多人會流於「複製他人」，模仿應該只是過程，是學習精髓而非 Copy。我很喜歡做社會觀察，也發現在各個時期都會有一波群聚的複製人效應。

儘管美的學習是從模仿開始，但絕對不是照單全收。找到自己的 Icon，學習箇中精華，再融入自己的特色，是學習美的首要任務。』

在 Instagram 查看這則貼文 Kevin老師（@kevinzhoutw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 13 日 下午 11:17 張貼

「你是如何看待正夯韓劇仿妝、學穿搭這個現象？」

『對我來說，這像是一種遊戲，能夠在平淡生活中激起一些漣漪。它也是一種社交方式，能引起共鳴，也創造了人與人之間的話題。

但回過頭來，還是要看你是否了解自己。像很紅的《梨泰院 Class》中女主角以瑞是單眼皮，她眼線畫得很粗，再將邊界暈染開，但如果妳本身是雙眼皮，這妝容其實不適合妳。要對自己足夠了解，才能習得在瞬息萬變、來源複雜的訊息中過濾篩選的能力。』

「美」就存在於生活當中

「如何用一句話形容『女人的美』？」

『世界上有多少個女人，就應該有多少種不同的美。每個人都是不同的個體，不能用同一個審美標準去判斷。』

「你會如何定義『美』？」

『美應該存在於能夠信手捻來的生活當中，去呈現個人全方位的一種態度。有些刻意去表現的美，反而會讓人明顯感受到「魁儡感」，應該要是人去駕馭各種美的事物，而不是讓它凌駕於你之上。

如果你喜歡 Rock，搖滾樂會充滿你的生活，搖滾魂會流淌在你的血液中，當你去駕馭離經叛道的打扮時，看上去就毫無違和感，會是順理成章的。所以我覺得由生活體驗轉化而成的美，才是真正屬於自己的，否則只會淪為傀儡式的附屬品。』

「不夠了解自己，該如何看見自己的美麗所在？」

『每個女生在照鏡子的時候，都覺得自己是世界上最醜的人。我常說要時常「照鏡子」，不單是指實體的鏡子，另外指的是你身邊的好朋友。我相信好友眼中的你，和你眼中看見的自己，肯定是不一樣的。

也許你最討厭自己的小眼睛，但在他眼中，眯眯眼讓你看上去很可愛；可能你最不滿意自己的肉肉臉，但他覺得你笑起來，兩頰圓嘟嘟的好討喜。人時常執著在自己眼中的缺點，而認為自己不美不漂亮，若無法放寬心去看別人眼中自己的優點，你就沒辦法把那優點放大。若是你能藉由好朋友，看見自己的好和美麗，信心自然而然也會增加。

美不應該是第一眼靠外表和照片就判別，就算你真的認為自己長相沒有特色，不如就進入人群，發揮自己的個性，多與人互動，人們透過相處自然會發現屬於你的美。』

在 Instagram 查看這則貼文 Kevin老師（@kevinzhoutw）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 25 日 下午 11:51 張貼

後記：

拍攝當天，編輯著實感受到了 Kevin 老師認真的工作態度，看到現場缺少了一些服裝、道具，老師二話不說馬上請助理回去工作室拿，從不看輕每一次的工作，做足準備只為呈現最好的一面給大家。

訪問完 Kevin 老師後，編輯才終於明白，原來，一步一腳印，努力做好自己的事情，總有一天當機會來臨的時候，你真的會被看見，老師一直秉持著「運氣，只留給準備好的人」這樣的信念，一路從視覺陳列、造型師、彩妝師，不斷努力累積自己實力，成為現在螢幕上我們熟悉的時尚大師。

現在的 Kevin 老師，也正過著精彩的斜槓生活，除了在節目上繼續教大家潮流趨勢，也是一位擁有30萬訂閱的 YouTuber，時常在 YouTube 頻道上分享美妝資訊、造型穿搭、旅遊 Vlog 等等，更是一位創業家，專為亞洲女性量身訂做的彩妝品牌 Beauty Maker，主打超親民高 CP 值的產品也廣受大眾喜愛。

我想，努力之外，老師也有著過人的勇氣與毅力吧！在一次次運氣來臨的過程中，若是沒有超人的膽識，怎麼能夠像老師一樣，勇於接受挑戰，並且抓住那得來不易的機會。

▲現在就讓 Kevin 老師告訴你美是什麼？如何變美吧！



※Kevin 老師 Facebook 粉絲專頁（1,092K 人次按讚）； Instagram（132K 粉絲追蹤）； YouTube 頻道（302K 訂閱人數）

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Editor / 責任編輯：黃嘉萱（@cynthia.huang_）

◎Photo Via：Anewchen

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