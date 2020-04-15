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Ean部落閣／「高空泳池」太撩人　台中酒店式公寓能狂拍美照又能像家

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

在台灣住過各式旅宿，自最頂級的日式奢華溫泉度假村到一切從簡的潛水背包客棧，從城市裡的國際連鎖五星品牌酒店到隱遁山林的包棟民宿，都曾留下足跡。不過，一種國外行之有年、例如我曾在曼谷入住的酒店式服務公寓（Serviced Apartment），是日前趁回台中掃墓，才首次在台灣體驗這種目標族群特定的新型態住宿。

▲長租房型的總裁行政房，相當寬敞，合適攜家帶眷的外派商務人士

▲長租房型的標準行政房，擁有舒適的起居空間

什麼是酒店式服務公寓？簡單說，就是提供給長期住宿的客人一個在當地的家，但又能享有飯店的高級服務與設施，流行於紐約、香港、新加坡等外派興盛的國際都會。明明是瞄準國際商務客，本應相對低調，但行前我在網路搜尋時，發現這裡竟是熱門的網紅打卡點！怎回事？只能說擁有的台中最高泳池實在太美，泳池景觀不輸曼谷、早已是 IG 熱搜！明明造訪仍值春寒、還是讓我忍不住把泳褲塞到行李箱，準備游在台中高空！

▲早晨的泳池，灑下的陽光帶來朝氣

▲傍晚泳池，我喜歡這座泳池的照明設計，配合城市的華燈初上，恰到好處

▲泳池旁提供躺椅，就算不下水，都建議在這待上一會兒

這回我連住兩晚的順天環匯酒店式公寓，2019 年 7 月才開幕，相當新，建築外觀設計也讓人耳目一新！酒店請來曾在紐約執業十多年的建築師林柏屹，負責建築監造，讓這棟超過廿層樓的建築充滿綠意，他們大膽地把幾棵大樹放在酒店立面，高低錯落，成了台灣大道上會讓人想多看兩眼的城市風景。一走進酒店，坦白說我鬆了口氣，因我很擔心會是缺少品味的豪宅風，好在不是那種風格。估計有十米挑高的大廳，氣派又帶著優雅，入住當天，飯店在大廳還放了一台零食花車，上頭有果汁與餅乾，一問之下原來是週末的貼心準備，讓房客在等候辦理住房手續時可享用。

▲樓中有樹，特別的建築設計成為台灣大道上的美麗一景

▲挑高的飯店大廳，融合古典風格又帶些時尚奢華

酒店共 260 間房，其中月租型房佔了近 85%，有 219 間，房間內多了廚房與洗烘衣機，實質提供「家」該有的生活機能。僅剩下 41 個房間給度假的日租客人，分佈在 2 到 4 樓，若到台中旅遊，是不錯的下榻選擇，酒店緊鄰七期，地點便利，離新光三越商圈蠻近，若晚上想逛逢甲夜市，搭車約 7 分鐘，要慢慢散步也可以，約 20 分鐘。入住的這幾天，發現可能因酒店絕大多數是長租客的關係，因此像頂樓無邊際泳池、健身房等設施，即便在週末，使用的人都不太多，游泳起來格外舒服，否則若以這座高空泳池的顏值，放到任一度假酒店去，恐怕一直都會是大家穿著泳裝卡位拍照的盛況。不過一體兩面，可能也因設施使用狀況較低，所以烤箱、三溫暖若要使用需提前告知服務人員，才會啟動加溫，節能考量可理解，但站在酒店客人的使用立場上就稍嫌不便。

▲位於 2-4 樓的日租型酒店房間，除了沒有廚房與洗烘衣機外，也將木地板換成地毯

▲頂樓有一 SPA，只要預約，除了享受指定的 SPA 療程，同時還能有自己的浴缸、烤箱、蒸氣室以及戶外小泳池可使用，相當值得！

▲設備齊全的高空健身房

這回我體驗入住是長租型的房間，沒浪費廚房設備，晚上邀請兄嫂、侄子姪女共進晚餐，賢慧的阿嫂買了部隊鍋來煮，同時還有台中排隊美食的真好味烤鴨以及美式大賣場的莓果可麗餅，餐後，侄子姪女們玩起撲克牌，大人們則把握難得聚首時光泡茶聊天，頓時覺得這種居家圍爐感，好幸福。

▲像在自己家一樣，準備食材烹煮一鍋好料

▲長租型的行政標準房，該房型是將臥室與客廳分隔成兩個獨立空間

▲長租型行政標準房的浴室，有個很大的圓形浴缸

早餐是在一樓寬敞的餐廳，採自助式，餐點樣式沒誇張的多，但該要有的都沒少、口味也好，我觀察到因要供餐給長租型房客的緣故，因此我連兩天吃到的菜色都會變化，就連粥品口味都不同，讓我驚喜！早餐過後，就在房間聽聽串流音樂的 “Wake Up Gently ” 清單，喝著手沖咖啡或茶，雖電腦打開一邊工作，但也覺得悠閒愜意，如慵懶漫射進房間的早晨陽光，自在如家。

▲自助式早餐，我特別喜愛粥品與配菜

▲這間長租型行政標準房，將整個空間打通，更顯寬敞

▲像在自己家工作一樣，舒適自在

▲酒店很有誠意準備了西雅圖掛耳包，不過年紀漸大 毛病多，還是都會自己帶習慣口味的掛耳包

如站在 21 樓無邊際高空泳池旁，以我從沒欣賞過的高度與角度，重新瞰見台中，入住這間酒店，也讓我在熟悉的這座城市裡，感受到之前少有的都會時尚感，難忘酒店電梯中播放的宣傳影片所展現，衣香鬢影、質感有味，讓來自各國旅人入住於此，不僅有國際感又有家的溫暖！

▲薄暮時分，站在頂樓俯瞰台中夕景

順天環匯酒店電梯裡播放的宣傳影片

/ Info. /

順天環匯酒店

官網臉書

地址：台中市台灣大道三段818號

訂房

價格資訊：日租型酒店房間價格請以官網資訊為準，本次體驗的月租房型，視不同房型、每月費用為 NT$ 6.6萬 ~13.5 萬（包含每月免費水電額度、免費網路、免費停車及免費每日自助式早餐）

▲泳池夕照，又是不同味道

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

關鍵字：

Ean部落閣, 旅遊, 台中, 順天環匯酒店
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