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小禎戴櫻花粉新錶加碼秀4顆鑽　霸氣喊話：誰說鑽石要男人買？

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▲小禎今日示範CITIZEN櫻花粉腕錶，挑錶重點公開。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

日本腕錶品牌CITIZEN今（14日）邀請到了時尚媽咪胡小禎出席2020春季女錶新品記者會，戴上全新櫻花粉光動能限定款女錶，為大家詮釋女人「自帶光芒」的自信與正能量，並且將幽默的主持風格帶來現場，笑著說別看她這麼MAN，私下是很喜歡Sakula Pink（櫻花粉）的，小禎同時也向女性們大呼：「誰說鑽石一定要男人買？」並秀出手上鑲了4顆鑽的新錶款，提醒女人辛苦的生活也別忘了適時犒賞自己。

▲CITIZEN春季女錶胡小禎。（圖／品牌提供）

CITIZEN 在2020迎來了品牌發展超級鈦科技50週年，並將此技術運用在了今日小禎所佩戴的全新光動能輕奢光限定款電波女錶ES9444-50X，僅相當於兩顆馬卡龍的重量32g，且極具親膚性，像是小禎習慣戴在慣用手右手上，即使活動頻繁也一點也不會有卡骨頭的問題，也不易皮膚過敏。

小禎也表示：「我是一個比較剛強的女生，但這支錶讓我多了一分柔氣，自己很喜歡這樣剛中帶柔的氛圍。」除了小禎的櫻花粉色錶殼，還有氣質的銀色可挑選。馬賽克紋路白蝶貝面板上，於時標12點及6點鐘鑲嵌了4顆天然鑽石，散發熠熠光芒，就像小禎說的：「女人就是要自帶光芒。」現代都會女性大多都缺乏自信，不只要運動鍛鍊身體，更要練習建立心理上的肌耐力。

▲CITIZEN春季女錶胡小禎。（圖／品牌提供）

▲ES9444-50X（左）、ES9440-51W（右），定價NT＄35,800

而在挑選手錶上，小禎認為有幾個要點可以跟大家分享，首先是要「耐用」且能「保值」，材質與外觀便是決定性因素，像CITIZEN超級鈦材質就夠輕，戴起來比較沒負擔，外型上也很百搭，不論是白皙肌膚還是和小禎一樣的健康肌都能輕鬆駕馭，小禎還逗趣的說：「戴一戴以後還可以留給女兒戴！」另外也感嘆的說：「大家也知道當了媽後腦袋不好使。」所以錶款最好能放著不管它，像是這支輕奢光限定款腕錶就是採用光動能技術，滿電後可連續運轉三年，也不用自己調時間日期，方便又環保。

▲CITIZEN春季女錶胡小禎。（圖／品牌提供）

▲PC1008-11Y，定價NT＄14,800。（4月下旬上市）

此外，為迎接即將到來的母親節，身為超閃耀媽咪的小禎也特別推薦CITIZEN的花瓣造型面板機械錶款系列，羅馬數字雙色石標設計以粉紅金錶圈包圍，尤其是PC1008-11Y白蝶貝面板與紅色小牛皮錶帶的組合最為奢華優雅，適合媽咪們佩戴出席各種場合。CITIZEN L 光動能腕錶系列也運用了花瓣的柔美印象，在金色葉片構成的時標之間用花瓣浮水印相連，並在12點鐘處以一顆天然鑽石收尾，是獻給媽咪的母親節禮物首選。

▲CITIZEN春季女錶胡小禎。（圖／品牌提供）

▲EM0583-84A（左）定價NT＄14,800、EM0589-88X（右）定價NT＄13,800。

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關鍵字：

小禎, 胡小禎, CITIZEN, 春季, 女錶, 櫻花粉, 超級鈦
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