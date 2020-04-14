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染疫過世Sergio Rossi品牌進駐遠百A13　店面藏鞋王創作已成絕響

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▲Sergio Rossi 。（圖／品牌提供）

▲因染上新冠肺炎離世的義大利鞋王Sergio Rossi ，同名品牌宣告進駐遠百信義A13。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

因染上新冠肺炎（COVID-19）離世的義大利鞋王Sergio Rossi，前衛設計理念依舊深入人心，品牌曾在2014年進駐BELLAVITA後撤櫃，如今終於傳出好消息，確定入駐遠百信義A13一樓成立專賣店，時尚迷可以近距離一睹鞋王經典作品。

有義大利鞋王之稱的設計師Sergio Rossi因染上新冠肺炎隕落，令外界難以置信，出生於義大利的小城鎮的他，父親以手工製鞋為生，然而父親早逝Sergio接下家業，從小耳濡目染與獨特的設計美學讓他順利在1968年成立同名品牌，直至開雲集團（Kering）於1999年收購了Sergio Rossi品牌，但Sergio Rossi本人仍為創意總監，2015年再轉售給Investindustrial（歐洲私募基金）。

▲Sergio Rossi 。（圖／品牌提供）

▲Sergio Rossi 設計永存，經典sr1系列鞋款台灣就能買到。（圖／品牌提供）

品牌除了在台北微風南山設有櫃點之外，現在終於傳出好消息，確定入駐遠百信義A13一樓成立專賣店，可追溯至1969年的Sergio Rossi幾何logo，在專賣店成為雕塑感店面設計元素，甚至打造全新3D立體「Sergio Rossi 」字樣懷念已故設計師，搭配裸色牆面與優雅的大理石地板相當奢華。

▲Sergio Rossi 。（圖／品牌提供）

▲Sergio Rossi 。（圖／品牌提供）

▲Sergio Rossi 。（圖／品牌提供）

▲品牌鞋款經過120道工序和14小時工作製成，古力娜扎演繹的Glamour方頭平底鞋也是一大亮點。（圖／品牌提供）

此外，遠百信義A13門市也引入了品牌經典sr1系列涼鞋，以90年代方頭設計，綴飾上華麗閃耀水晶，需要經過120道工序和14小時工作製成，所以上腳相當舒適，更被譽為是「可以奔跑的高跟鞋」。另也有帶有鏡面效果的漸層色調銀色經典性的尖頭高跟鞋，率性中保留女性優雅；或是受到品牌亞洲代言人古力娜扎演繹的Glamour方頭平底鞋款，帶貨效果一流，往後時尚迷都能同步入手。

►Sergio Rossi驚傳染疫過世　徐若瑄結婚時穿他設計的鞋，鏤空鱗片美爆

►大陸VIP悶壞了狂買愛馬仕　廣州專賣店單日創8100萬業績

關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 義大利, 鞋王, Sergio Rossi, 信義, 遠百, A13
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