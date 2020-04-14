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單顆1.4億元白鑽坐鎮還不夠　De Beers端變色龍鑽石吸睛

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▲De Beers展出60件總值逾9億元的鑽石作品。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

英國鑽石品牌De Beers今起至5月10日，於台北101精品店舉辦「Nature’s Wonders 頂級珠寶展」，由藝術家李霽以「Aura 靈光」為名創作的複合式媒材裝置藝術，襯托品牌60件總值逾9億元的白鑽與各式彩鑽作品，包括3顆代表含氮量幾乎為零的Type IIa最頂級白鑽，當中最貴重的15.89克拉橢圓形切割單鑽戒飆破1億4000萬元。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲模特兒展示此次De Beers珠寶展最高價的15.89克拉橢圓形切割單鑽戒指，約140,000,000元。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）▲▼ De Beers 。（圖／公關照）
▲De Beers DB Classic D/FL 等級、Type IIa的11.12克拉祖母綠形切割單鑽戒指（左）約90,000,000元，15.89克拉橢圓形切割單鑽戒指，D/ IF 等級、Type IIa的15.89克拉橢圓形切割鑽戒約140,000,000元。
 

Type IIa與最頂級鑽石幾乎畫上等號，De Beers此次珠寶展共端出3顆罕見D色白鑽戒指，最貴重的15.89克拉D/IF等級橢圓形切割鑽戒，其實犧牲掉不少重量，才成就如此精準完美的橢圓形車工；同屬Type IIa的11.12克拉祖母綠形切割鑽戒也是完美比例之作，因此也有逾9000萬元的非凡身價。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲1.12克拉梨形切割深彩帶灰黃色的綠鑽（左）約1,000,000元，3.17克拉梨形切割暗彩帶灰綠色的黃鑽約7,000,000元。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）▲▼ De Beers 。（圖／公關照）
▲1.13克拉雷地恩形切割濃彩粉紅鑽（左）約20,000,000元，2.55克拉梨形切割艷彩黃橘鑽約10,000,000元。

彩鑽亦是De Beers的強項，此次色調相當豐富，包括最受台灣女性喜愛的黃鑽、粉紅鑽，以及難得一見的2.55克拉梨形切割艷彩黃橘鑽等；最有趣的是2顆出自同一顆天然原石的「變色龍鑽石」，1顆是3.17克拉梨形切割暗彩帶灰綠色的黃鑽，另1顆為梨形切割深彩帶灰黃色的綠鑽，若暴露於高溫或從暗處移置亮處，顏色會短暫從深綠色變成亮黃色。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲Aden Heart鑽石項鍊共鑲嵌總重67.33克拉美鑽，約27,200,000元。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）
▲藝術家李霽為De Beers打造以「Aura 靈光」為名的裝置藝術作品，襯托璀璨的美鑽。

關鍵字：

De Beers, 鑽石
fashion.net

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