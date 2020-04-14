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李晶晶自爆女兒6歲前沒外食過　站台LE CREUSET大秀料理魂

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▲李晶晶站台法國鍋具品牌LE CREUSET大展廚藝，自爆「女兒六歲前沒有外食過」。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

疫情期間民眾紛紛增加下廚機會，法國鍋具品牌LE CREUSET藉此為招牌鑄鐵鍋換上了「櫻之雪」花色吸睛，於今（14日）請到名媛李晶晶示範女兒最愛的料理「茶泡飯」，李晶晶不光是三兩下搞定，更自豪表示，「女兒六歲前沒有外食過。」

▲LE CREUSET。（圖／品牌提供）

▲LE CREUSET。（圖／品牌提供）

▲李晶晶為法國鍋具品牌LE CREUSET下廚製作女兒最愛的茶泡飯。（圖／品牌提供）

名媛李晶晶時常在個人IG上展現精湛廚藝，好媽媽形象受到法國鍋具品牌LE CREUSET相中，為此次的「櫻之雪鑄鐵鍋」站台，為了呼應粉嫩的櫻花色系，李晶晶更是刻意換上公主風平口洋裝下廚。這回帶來簡單的「茶泡飯」，之所以選擇這項料理，是因為女兒每次放學嘴饞想吃零嘴，為了兼顧健康，茶泡飯製作快速之餘口感也很棒。

▲LE CREUSET。（圖／品牌提供）

▲窈窕鑄鐵鍋深度的鍋身設計精緻小巧，也適合煮米飯。（圖／品牌提供）

李晶晶運用萬用窈窕鑄鐵鍋及典藏圓鐵鍋兩款鍋具製作料理，窈窕鑄鐵鍋深度的鍋身設計精緻小巧，煎煮炒炸都合適，鍋內深度仍確保足夠容量，煮出的米飯粒粒分明更加Ｑ彈。典藏圓鐵鍋則適合製作煲仔飯、炸物或炆燉菜式，同步搭配以櫻花花瓣形狀發想的櫻之雪花瓣碟，即便在家料理也有賞花的華麗視覺。李晶晶更是邊煮邊分享料理經，「我最開始是從小孩子的副食品做起，當然最近都是家裡cooking，很喜歡做義大利noodles。」而後更拍胸脯表示：「女兒六歲前沒有外食過，也沒吃過醬油，都是吃家裡煮的。」

▲LE CREUSET。（圖／品牌提供）

▲LE CREUSET櫻之雪鑄鐵鍋將於5月1日限量開賣，窈窕鑄鐵鍋NT$9,200；櫻之雪典藏圓鐵鍋NT$11,000；櫻之雪花瓣碟NT$2,180。（圖／品牌提供）

琺瑯鑄鐵鍋具除了保溫功能極佳、琺瑯塗層安全衛生、不挑爐具，在烹飪時操作上非常便利，連帶食材的營養價值也能維持，李晶晶個人則習慣在茶泡飯中加入提味食材，包括海苔、明太子、鮭魚都相當適合，然而每次看到女兒吃完她煮的餐點流露出的滿意神情，都讓李晶晶十分驕傲。

Le Creuset此次推出櫻之雪鑄鐵鍋將於5月1日限量開賣，把櫻花從日本搬到家中餐桌上，疫情期間免出門也能賞花，除了萬用窈窕鑄鐵鍋及典藏圓鐵鍋更有模擬花瓣造型的碟盤，擷取鑄鐵特性包覆琺瑯材質，在烹調時能完整維持食材的營養價值，鎖住食材的天然美味。

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關鍵字：

LE CREUSET, 李晶晶, 鍋具, 櫻花, 鑄鐵鍋
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