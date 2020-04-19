fb ig video ETtoday search mobile

星・變美／美妝大神Pony親曝高顏值3秘訣　好膚質和完美底妝是關鍵

>

▲美妝大神Pony親曝高顏值3秘訣。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲南韓美妝大神Pony是許多人心中的美妝界女神代表。（圖／翻攝IG@ponysmakeup、Pony小紅書，以下同）

記者張毓容／台北報導　

南韓美妝大神Pony（朴惠敏）除了擁有令人讚嘆的化妝技巧，媲美女星的高顏值更被許多粉絲視為美妝部落客中的女神代表，尤其是她那細緻透亮好膚質，更讓人好奇她到底有什麼秘訣，為何天天化妝狀態還能這麼好？近日她就在網上跟粉絲分享，想擁有精緻完美的妝容關鍵就是先有好膚質，從保持健康的飲食、堅持認真保養開始做起，再搭配適合的化妝品和正確上妝手法，才能錦上添花，擁有「高顏值」。

▲美妝大神Pony親曝高顏值3秘訣。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲Pony自曝已進行減醣飲食一陣子，連膚質都跟著變好。

1.減醣飲食養美肌

這幾年「抗醣化」在保養上的熱度越來越來高，許多女星都在進行減醣飲食，而Pony也不例外，她說自己已經開始控制糖和碳水化合物的攝取量一段時間了，而肌膚狀況也跟著好了不少，膚質變好，不僅更好上妝，上妝後的妝感也會更服貼清透，所以很推薦大家可以試試。

▲美妝大神Pony親曝高顏值3秘訣。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲妝前保濕很重要，也別忘了依個人膚質挑選適合的保濕產品。

2.妝前保濕要做足

再來她提到，上妝前一定要先認真做好保濕，且要根據個人的膚質選擇適合的產品，像是對油性肌來說，較滋潤的乳霜可以放在晚上再用，白天盡量使用質地清爽的保濕產品；而乾性膚質的人則可選擇保濕力較強的產品，但她也提醒，有些高保濕保養品，會含有高分子增稠劑或大分子保濕成分，而這些成分都是容易導致後續底妝起屑搓泥的罪魁禍首，所以使用時也要留意。

▲美妝大神Pony親曝高顏值3秘訣。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲Pony春夏時更喜歡使用氣墊粉餅上底妝，妝感更自然清透，也適合隨身攜帶補妝。

3.底妝的挑選

讓想肌膚狀態更完美，使用的底妝也很重要，而在底妝類型的挑選上，Pony春夏時更偏好使用氣墊粉餅，雖然在炎熱的氣候下難免會有脫妝的狀況發生，但她說比起粉底液，氣墊粉餅的妝效更清透自然，而且更適合外出攜帶，隨時要補妝也不麻煩。

►適合亞洲人的混血妝！美妝大神Pony列5大重點　白色眼線很重要

►星・變美／最美女二《梨泰院》權娜拉5招維持好身材　「燒酒泡澡」超有效

►美妝大神Pony教你韓妞美肌保養法　敷面膜順序好特別

關鍵字：

保養, 美妝, 女星, Pony, 朴惠敏, 女星, 美妝部落客, 保養秘訣, 底妝, 養肌, 美肌美肌
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

花蓮6間文青必訪咖啡廳！老屋改建超質感　柴犬麵包、棉花糖萌翻

花蓮6間文青必訪咖啡廳！老屋改建超質感　柴犬麵包、棉花糖萌翻

從「N號房事件」看男女平權　只靠法律行不通，性平教育與道德倫理才是根本之道

從「N號房事件」看男女平權　只靠法律行不通，性平教育與道德倫理才是根本之道

肯爺說了算！Yeezy Boost 350 V2斑馬紋5度補貨　兌現諾言「人人有得穿」

肯爺說了算！Yeezy Boost 350 V2斑馬紋5度補貨　兌現諾言「人人有得穿」

穿著影響工作效率！四大「在家辦公穿搭」舒適又時髦　針織超必備　 天氣漸熱Jessica、IU換上超萌丸子頭！依髮量多寡來學3款簡易綁法 史努比海綿萌到捨不得用！整包超像棉花糖　化妝心情大好 楊冪私服造型難得失誤！「亮面緊身黑褲」網友狂吐槽：塑膠袋 歐陽娜娜挑戰女藝人「災難單品」　掀網熱議：不適合她 2020「新竹美食」全新排名出爐！網美早午餐有游泳池、這家牛肉麵想吃碰運氣 日妞最愛修圖軟體Top5大公開　「日雜風」透明感美照輕鬆GET

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面