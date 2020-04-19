星・變美／美妝大神Pony親曝高顏值3秘訣　好膚質和完美底妝是關鍵

▲南韓美妝大神Pony是許多人心中的美妝界女神代表。（圖／翻攝IG@ponysmakeup、Pony小紅書，以下同）

記者張毓容／台北報導

南韓美妝大神Pony（朴惠敏）除了擁有令人讚嘆的化妝技巧，媲美女星的高顏值更被許多粉絲視為美妝部落客中的女神代表，尤其是她那細緻透亮好膚質，更讓人好奇她到底有什麼秘訣，為何天天化妝狀態還能這麼好？近日她就在網上跟粉絲分享，想擁有精緻完美的妝容關鍵就是先有好膚質，從保持健康的飲食、堅持認真保養開始做起，再搭配適合的化妝品和正確上妝手法，才能錦上添花，擁有「高顏值」。

▲Pony自曝已進行減醣飲食一陣子，連膚質都跟著變好。



1.減醣飲食養美肌



這幾年「抗醣化」在保養上的熱度越來越來高，許多女星都在進行減醣飲食，而Pony也不例外，她說自己已經開始控制糖和碳水化合物的攝取量一段時間了，而肌膚狀況也跟著好了不少，膚質變好，不僅更好上妝，上妝後的妝感也會更服貼清透，所以很推薦大家可以試試。

▲妝前保濕很重要，也別忘了依個人膚質挑選適合的保濕產品。

2.妝前保濕要做足



再來她提到，上妝前一定要先認真做好保濕，且要根據個人的膚質選擇適合的產品，像是對油性肌來說，較滋潤的乳霜可以放在晚上再用，白天盡量使用質地清爽的保濕產品；而乾性膚質的人則可選擇保濕力較強的產品，但她也提醒，有些高保濕保養品，會含有高分子增稠劑或大分子保濕成分，而這些成分都是容易導致後續底妝起屑搓泥的罪魁禍首，所以使用時也要留意。

▲Pony春夏時更喜歡使用氣墊粉餅上底妝，妝感更自然清透，也適合隨身攜帶補妝。



3.底妝的挑選



讓想肌膚狀態更完美，使用的底妝也很重要，而在底妝類型的挑選上，Pony春夏時更偏好使用氣墊粉餅，雖然在炎熱的氣候下難免會有脫妝的狀況發生，但她說比起粉底液，氣墊粉餅的妝效更清透自然，而且更適合外出攜帶，隨時要補妝也不麻煩。

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