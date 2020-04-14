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《夫婦的世界》52歲金喜愛肉體不輸小三　凍齡美貌就靠這3招

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▲▼52歲金喜愛凍齡美貌就靠這3招。（圖／愛奇藝、翻攝自IG）

52歲這般容貌與身材，引起網友大肆討論。（圖／愛奇藝台灣站，以下同）

編輯 / Lily

韓劇《夫妻的世界》熱播中，不僅讓劇中小三韓素希爆紅，連正宮金喜愛的樣貌身形更是被大肆討論，她撩人勻稱的身材被網友讚爆，沒人相信她其實已經52歲了，維持逆齡狀態靠的就是以下3招。

▲▼52歲金喜愛凍齡美貌就靠這3招。（圖／愛奇藝、翻攝自IG）

▲金喜愛和韓素希戲外年齡相差27歲。

每日跑步45分鐘不間斷

劇中除了小三和男主角有床戲之外，正宮的親密戲也不少，當她褪下衣服，穠纖合度的身材不輸給青春的肉體。現實生活中的金喜愛是兩個孩子的母親，她曾分享多年來的體重都維持在49公斤，每天固定45分鐘慢跑，有氧運動更能帶動燃燒脂肪，體脂肪更控制在15%，除了慢跑也會針對局部鍛鍊身體線條，會隨著狀態來調整每天的運動計畫。

▲近看就能看出肌膚好質感。

面膜加乳霜鎖住水分

女生步入一定的年紀，膠原蛋白會隨時間流失，肌膚也變得較乾，更有加強肌膚彈潤保濕這塊。金喜愛的保養最注重肌膚的潤澤度，她天天都敷面膜維持最佳狀態，每天清潔後就會立刻抹上保養品，最後抹上乳霜將養分緊緊縮在肌膚底層。

▲健康飲食不會帶給肌膚多餘負擔。

維持清淡飲食好習慣

許多女星膚況好，和清淡飲食脫離不了關係，金喜愛也不例外，她除了每天攝取足夠水分，也會補充綠茶，飲食更是忌重口味。紅蘿蔔和蔬菜沙拉就是她的早餐，也會搭配堅果，或是將蔬菜打成汁攝取豐富纖維質。避免吃太鹹或是辛辣等食物，因為添加太多調味料的重口味，容易使身體水腫，進而讓代謝變慢。

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關鍵字：

夫婦的世界, 金喜愛, 凍齡, 抗老, 保養祕訣
fashion.net

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