不只皮卡丘！GU動員全體寶可夢　超Q胖丁、卡比獸睡衣必收

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

不斷與各品牌合作，大量被運用在潮流單品上的寶可夢Pokémon，可說在時尚圈佔有一席地位，先前UNIQLO才釋出即將與藝術家Daniel Arsham攜手寶可夢推出三方聯名系列，而另一日本時裝品牌GU也於近期宣布，與寶可夢的首次特別聯名系列即將於5月15日登場，除了有經典皮卡丘的各式圖案，此次居家服系列更出現了卡比獸與胖丁的身影，可愛萌翻天絕對要入手。

本次GU X Pokémon聯名系列以「I Choose You！（就決定是你了！）」為主題，靈感取自於主角寶可夢訓練家小智的故事情節，特別挑選了39款精靈寶可夢角色，分別出現在48款男裝、女裝與童裝中，包括多色上衣、襯衫與連身單品，將在5月15日於GU網路商店搶先開賣，5月18日於全台店舖正式開賣。

以「Hide and Seek」為設計概念，寶可夢們的動作與出現的位置都是精心設計過的巧思，女裝的落肩5分袖Ｔ恤版型加上下襬小開衩，十分修飾身形，利用小小的刺繡圖案作點綴，日常穿搭也能很吸睛。用線條描繪的滿版設計款式，除了皮卡丘，還有最受女生們歡迎的伊布款式可選擇！

▲女裝短版T恤（5分袖），NT＄390。



▲女裝長版T恤（5分袖），NT＄590。

男裝部分以「小智」為主軸，像是短袖襯衫款式就相當有訓練師的造型之感，另外「半半」T恤更是特別，從中間剖一半的二元設計一次滿足兩種造型，穿在身上肯定搶眼。

▲男裝襯衫外套，NT＄890。



▲男裝棉質寬版T恤，NT＄590。



本次「GU X Pokémon」聯名以居家服睡衣系列最為令人期待，採用滿版的設計，讓皮卡丘、胖丁還有夢幻等人氣角色漂浮在睡衣與睡褲上，讓人忍不住直呼：「太可愛！」男生款居家服組則是由圓滾滾的卡比獸擔當主角，很適合情侶們當作居家情侶裝！

▲居家服組，NT＄790。



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