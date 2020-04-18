fb ig video ETtoday search mobile

不只皮卡丘！GU動員全體寶可夢　超Q胖丁、卡比獸睡衣必收

>

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

不斷與各品牌合作，大量被運用在潮流單品上的寶可夢Pokémon，可說在時尚圈佔有一席地位，先前UNIQLO才釋出即將與藝術家Daniel Arsham攜手寶可夢推出三方聯名系列，而另一日本時裝品牌GU也於近期宣布，與寶可夢的首次特別聯名系列即將於5月15日登場，除了有經典皮卡丘的各式圖案，此次居家服系列更出現了卡比獸與胖丁的身影，可愛萌翻天絕對要入手。

▲GU X 寶可夢。（圖／品牌提供）

本次GU X Pokémon聯名系列以「I Choose You！（就決定是你了！）」為主題，靈感取自於主角寶可夢訓練家小智的故事情節，特別挑選了39款精靈寶可夢角色，分別出現在48款男裝、女裝與童裝中，包括多色上衣、襯衫與連身單品，將在5月15日於GU網路商店搶先開賣，5月18日於全台店舖正式開賣。

以「Hide and Seek」為設計概念，寶可夢們的動作與出現的位置都是精心設計過的巧思，女裝的落肩5分袖Ｔ恤版型加上下襬小開衩，十分修飾身形，利用小小的刺繡圖案作點綴，日常穿搭也能很吸睛。用線條描繪的滿版設計款式，除了皮卡丘，還有最受女生們歡迎的伊布款式可選擇！

▲GU X 寶可夢。（圖／品牌提供）

▲GU X 寶可夢。（圖／品牌提供）

▲女裝短版T恤（5分袖），NT＄390。

▲GU X 寶可夢。（圖／品牌提供）

▲女裝長版T恤（5分袖），NT＄590。

男裝部分以「小智」為主軸，像是短袖襯衫款式就相當有訓練師的造型之感，另外「半半」T恤更是特別，從中間剖一半的二元設計一次滿足兩種造型，穿在身上肯定搶眼。

▲GU X 寶可夢。（圖／品牌提供）

▲男裝襯衫外套，NT＄890。

▲GU X 寶可夢。（圖／品牌提供）

▲GU X 寶可夢。（圖／品牌提供）

▲男裝棉質寬版T恤，NT＄590。

本次「GU X Pokémon」聯名以居家服睡衣系列最為令人期待，採用滿版的設計，讓皮卡丘、胖丁還有夢幻等人氣角色漂浮在睡衣與睡褲上，讓人忍不住直呼：「太可愛！」男生款居家服組則是由圓滾滾的卡比獸擔當主角，很適合情侶們當作居家情侶裝！

▲GU X 寶可夢。（圖／品牌提供）

▲GU X 寶可夢。（圖／品牌提供）

▲居家服組，NT＄790。

►白色遺跡風實圖曝光！PokémonＸUNIQLO三方聯名　「千年皮卡丘」必收服

►塑膠袋Hello Kitty見過嗎？UNIQLO新聯名創意玩轉凱蒂貓　可愛爆棚

關鍵字：

GU, 聯名, 寶可夢, 皮卡丘, 胖丁, 卡比獸, Pokémon
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

傳說最小心眼的星座Top 3！巨蟹敏感多疑、第一記性超好愛挑剔

傳說最小心眼的星座Top 3！巨蟹敏感多疑、第一記性超好愛挑剔

每個動作20次！王麗雅的「悠閒運動菜單」不會太累　又能促進新陳代謝

每個動作20次！王麗雅的「悠閒運動菜單」不會太累　又能促進新陳代謝

范冰冰挑戰日系風格完敗　新畫報遭網毒舌：滿臉油光、這不是范爺

范冰冰挑戰日系風格完敗　新畫報遭網毒舌：滿臉油光、這不是范爺

歐陽娜娜挑戰女藝人「災難單品」　掀網熱議：不適合她 叫男友拍照一定悲劇、零食總被他偷吃　打打鬧鬧卻超甜的情侶相處IG插畫 女孩務必要鎖定！Converse超可愛「草莓鞋」，還附小蜜蜂收納袋 日本超美「滅蚊神器」來了！兩種實用功能，網大呼：好想要 高顏值不是重點！對男性更有吸引力的5特點　最後一個太神奇 《夫婦的世界》小三又被起底！韓素希學生照網友買單：是天然美女 讓肌膚「吃進」保養品的最強3撇步！「順著毛孔塗抹」才能立刻吸收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面