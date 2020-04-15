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忘東忘西有解！7個方法提升記憶力，吃黑巧克力也管用

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▲▼「7個」方法幫助你提升記憶力。（unsplash）

▲7個方法幫助提升記憶力，讓人留下好印象。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

你是不是常忘東忘西呢？明明有要事在身，滑了手機就忘記待辦事項，忘記一個星期前的預約，要準備的東西也忘了帶，要知道這樣的舉動不只是記憶力差，也會容易讓人留下壞印象，想要提升記憶，以下7個方法超受用。

1.少吃添加糖

很多人都說吃太多糖會變笨，這是真的！攝取過多添加糖會衍生不少健康問題和慢性疾病，包括認知力下降也在內，含糖飲食會導致記憶力變差和腦容量減少，尤其是儲存短期記憶的大腦區域。

▲▼「7個」方法幫助你提升記憶力。（unsplash）

2.維持標準體重

許多研究數據皆表示，肥胖是導致認知衰退的危險因素之一，肥胖會使大腦中與記憶相關的基因發生變化，控制飲食、維持健康體重，是幫助維持記憶力的不二法門。

▲▼「7個」方法幫助你提升記憶力。（unsplash）

3.擁有足夠睡眠

你一定有這種經驗，前一天沒睡好，隔天精神會變得很差，睡眠不足會對記憶產生負面影響，像是注意力無法專注，會在工作上出錯，健康專家建議成年人必須睡滿7-9小時最好。

▲▼「7個」方法幫助你提升記憶力。（unsplash）

4.騰出時間冥想

不管你相不相信，冥想對於健康有正面影響，適時的放鬆可以幫助減緩壓力和疼痛，甚至改善記憶力，曾有研究顯示，練習冥想的大學生，比不冥想的大學生有更好的空間工作記憶能力。

5.盡量少喝酒

喝酒過度有礙健康，更會對記憶力產生負面影響，有人只要三五好友小聚都會喝到掛，這種反覆的狂飲模式，會影響腦中記憶和空間的定位導航。


▲▼「7個」方法幫助你提升記憶力。（unsplash）

6.訓練你的大腦

手機上的一些幫助記憶的App遊戲都是提高記憶力的好方式，包括填字遊戲、俄羅斯方塊等等，多玩有益記憶力，但要適時適量的玩，如果用眼過度就得不償失了。

7.多吃黑巧克力

多吃巧克力竟然有助記憶力！黑巧克力具有高營養價值，內含黃酮類化合物，研究顯示黃酮類化合物對大腦有益，能幫助大腦中與記憶有關的部分的血流。

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關鍵字：

記憶力, 提升, 秘訣, 方法
fashion.net

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