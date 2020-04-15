《美少女戰士》超大打卡牆現身高雄！還有神杖唇蜜、蝴蝶結香水想全包

▲《美少女戰士》新品展售會前進高雄，現場設置大型打卡牆。（圖／Miravivi提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

先前在台北統一時代百貨舉辦的《美少女戰士華麗變身Make Up!》新品展售會，吸引一票美戰迷衝大採購，從即起至5／13移師高雄，要讓南台灣的女少女戰士迷們衝一波啦！除了超過700種商品外能讓你買翻天之外，現場還設置超大型打卡牆，有美少女五戰士立牌一字排開，還有變身手杖等拍照道具，讓粉絲現場發揮夢幻風格。

《美少女戰士華麗變身Make Up!》新品展售會位於統一時代百貨高雄店1樓，除了大面打卡牆引人注目之外，重點當然是超過700多款專屬商品，讓紛絲買過癮，最受矚目的莫過於實品首次亮相的「月光螺旋愛心神杖造型唇蜜」，有經典變身神杖造形，一拿出來就很吸睛。

另還有熱賣款「美少女戰士組合背包」，一次推出三種款式，除了經典蝴蝶結還有桃紅與藍粉配色。大開口大容量設計，加上直通主袋的側邊拉鍊方便取物，更有減壓背帶和久背不累的透氣墊。搭配多種背法的露娜小包，連大人背都超可愛！

而剛上架就有許多討論的「美少女戰士迷你香水」，外型採變身蝴蝶結款式，瓶蓋使用金屬漆電鍍加上施華洛世奇水晶，高調中帶有奢華感，主打外型輕巧，隨身攜帶不佔空間，另外還更推出大蝴蝶結造型香水。香氛產品還有2款體香膏，具有「蝴蝶結」與「五芒星」元素，也是外出好攜帶的不錯選擇。

其他經典商品包括「蝴蝶結造型卡套」、「美少女戰士造型滑鼠墊」、「露娜Ｕ形枕」、「美少女戰士雙層玻璃杯」等，主打千元有找，南台灣美戰迷快把握機會蒐藏吧！