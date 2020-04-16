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辦公桌超亂、週末賴床　14個生活習慣反讓身體長期疲勞

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▲放鬆,自在,旅行,輕鬆,疲勞。（圖／unsplash）

▲生活時常覺得累?或許這14個習慣造成妳的疲勞。（圖／取自pixabay，以下同）

編輯／借借

時序進入春天，氣溫卻仍未升高，連帶影響心理的微妙狀況，無論假日補眠多久，總是感到疲勞不散，美國雜誌歸類14個生活習慣，這些妳眼中的小事，事實上會讓生理與心理一直疲累不堪，來檢視一下妳擁有多少項疲勞因素。

覺得很累懶得運動
運動可以斷開疲累的魂結，促進血液循環的當下，等同身體把養分輸送到全身，會覺得更有精神，每週運動3天，一次維持20分鐘，6周後妳就會有疲勞減少的感覺。

▲女性,運動,洗澡,起床。（圖／取自pixabay）

▲若真的很忙碌，也可在家進行一些舒展運動。

水喝不夠
人若沒有攝取一定的喝水量，血液會變的濃稠，讓心臟運作變得吃力，也就無法將所有養分輸送到全身，雖然喝水量依不同體質而定，但一天攝取的水量至少要在1500cc以上才行。

▲女性,運動,洗澡,起床。（圖／取自pixabay）

▲每天要攝取一定的水量。

鐵質攝取少
缺鐵會對注意力造成影響，紅肉、深綠蔬菜、豆類、蛋黃等食物都含有鐵，不然試試一小把堅果也很方便。

完美主義
如果妳是個完美主義者，對自己的要求過高，很容易帶來精神上的壓力，限制標準，不要把自己逼的太緊。

▲工作,電腦,生活。（圖／取自pixabay）

▲別常小題大作，或是太完美主義，把心情放輕鬆。

小題大作
容易把事情想得很糟，精神上往往相當緊張，杞人憂天的習慣要改掉，讓妳的精神放鬆一下，不要花這麼多心力在無謂的事情上。

▲▼ 工作倦怠 。（圖／翻攝Unsplash）

沒吃早餐
經過好幾個小時的睡眠，早餐不但可以幫助身體補充能量，更可開啟一天新陳代謝，所以吃早餐不但讓身體避免疲累，也讓妳更容易瘦下來。

吃進垃圾食物
麵包、奶茶、零嘴等「升糖食物」，會快速飆高血糖，又急速下降，在下降過程中，疲累就出現了，所以應該盡可能遠離或減少攝取。

▲工作,電腦,生活。（圖／取自pixabay）

▲垃圾食物會讓血糖忽上忽下。

不會說「不」
當同事邀妳聚餐，總因為群眾壓力不好意思拒絕，會累積壓力情緒，也是疲勞原因。

辦公桌一團亂
根據普林斯頓大學研究，辦公桌上一團亂的工作者，需要花更多精力保持專注，自然而然也就累積疲累。

▲工作,電腦,生活。（圖／取自pixabay）

▲辦公桌最好保持清爽，讓注意力更專注。

一直工作
週末休假時還心繫公事？休假時就要好好把腦子清空，才能重新開機，一直想著工作，只會讓妳愈做愈累。

▲女性,工作,在家,家,休息。（圖／取自pixabay）

▲週末在家還在想公事，會讓心情無法放鬆。

睡前喝酒
許多人都以為喝酒助眠，事實上對於身體真正休息的深層睡眠，喝酒後反而無法進入此狀態，建議在睡前3至4小時前就要避免喝酒。

睡前滑手機
在睡覺之前滑手機，會讓褪黑激素分泌減少，讓身體睡不好，且影響代謝，反而還會發胖，建議在睡前1至2小時，就不要看手機。

靠咖啡撐過一天
一天喝3杯咖啡以內即可，不當攝取咖啡因，會破壞睡眠週期。

▲女性,運動,洗澡,起床。（圖／取自pixabay）

▲最好養成規律時間起床。

週末起床很晚
這也是破壞睡眠週期的習慣，許多人在星期五晚上狂歡，週末睡到自然醒，週一就起不來，建議狂歡後仍在同樣時間起床，在下午睡20分鐘午覺補眠。

關鍵字：

疲勞, 生活, 職場, 工作, , 疲倦
fashion.net

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