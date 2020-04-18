歐米茄「減齡」超簡單　換彩色NATO錶帶變新錶

▲歐米茄Speedmaster超霸系列腕錶162,500元起，搭配5,300元軍綠色NATO錶帶。（圖／歐米茄提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

想為腕錶「減齡」嗎？換上NATO錶帶試試吧！歐米茄（OMEGA）推出款式豐富的NATO錶帶與DIY更換錶帶工具組，除了星座系列錶款，旗下熱門錶款如Speedmaster超霸系列腕錶、海馬系列Planet Ocean 600米腕錶都能自行「換裝」，搭配色彩鮮豔的NATO尼龍錶帶，像換了一只新錶。

▲歐米茄Seamaster海馬系列Planet Ocean 600米腕錶181,800元起，搭配5,300元黃色NATO錶帶。

NATO錶帶的起源被認為是二戰時軍方人員使用的皮革與帆布錶帶演進而來，另一說法是由1973年英國軍方研發，士兵領取時要填G1087申請表，G10因而成為這種錶帶的代稱，但其貨號與北約軍品相似，久了名稱竟變成今日大眾熟知的NATO錶帶，且款式從黑色、軍綠、深藍等經典色，逐步增加繽紛亮眼的時尚設計，歐米茄除了推出純色，還同步發表3色或5色拼接的條紋款錶帶，單件約5300元起。

▲歐米茄推出豐富款式的NATO錶帶。



軍事風格鮮明的Bell & Ross，新款BR V2-93 GMT Blue腕錶除了鍊帶款，也推出以降落傘帶製成的NATO Stretch彈性織物錶帶，中央一道藍色織紋，恰好呼應藍色面盤，而飛機造型秒針與指示第二地時間的紅色箭頭指針，也頗有畫龍點睛的效果。

▲Bell & Ross搭配NATO錶帶的BR V2-93 GMT Blue腕錶，107,000元（圖／Bell & Ross提供）