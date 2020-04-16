日本女生瘋「美容營養輔助品」，這樣吃最有效

▲日本女生注重吃的保養，讓美從裡到外透出來。（圖／翻攝自IG/aoi186、orbis_jp）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

女生追求美麗無極限，除了臉上抹的，吃的「美容營養輔助品」更被大家重視。日常生活中，飲食攝取的營養有限，建議靠吃的保養來補足不夠的營養素，像是膠原蛋白、維他命B、C、葉酸，甚至能幫助肌膚透亮的營養品都很受歡迎。

輔助營養品怎麼吃、哪時吃效果最佳，也是大學問，藥師提醒，有些吃的保養具有一定的耐熱性和耐酸性，但部分產品因添加抗氧化成分，若欲添加於飲料中食用，則需注意飲品溫度，搭配攝氏50度以下的飲品，才能避免影響效果。

睡前空腹吃，搭配身體晚間的自動修補機制，吸收效果更好。若屬於消化機能較差的民眾，則建議於早餐或午餐後一小時吃，較不易影響消化。

以女性而言，隨著年紀增長，膠原蛋白會逐漸流失，尤其是25歲開始會進入流失的高峰期，適當補充是維持美麗健康的小秘訣。除了補足膠原蛋白，氣色也要顧好，攝取鐵和葉酸能夠補給身體流失的鐵，隨時維持玫瑰粉嫩好氣色。

▲ORBIS 甜心維他命B2&Ｃ錠、甜心葉酸&鐵錠，60粒，各300元。

草莓口味的甜心葉酸&鐵錠，幫助提升紅潤好氣色，檸檬萊姆口味的B2&Ｃ錠，有助於肌膚淨白健康；方便食用製成可愛的咀嚼式錠狀，不須配水直接放入口中食用。

▲PURE YU 雪之皙養妍激光飲，10包，890元。

以晶鑽蕃茄為首，內含穀胱甘肽白圓酵母，每包富有相當5.5顆檸檬的高濃度維他命C，具抗氧化作用，協助膠原蛋白的形成，水蜜桃風味可直接口服或加入各種飲品裡，清爽順口。

▲活沛多 玫瑰含鐵膠原蛋白粉，21入，890元。

萃取魚膠原蛋白，分子小、吸收快，更添加鐵及葉酸幫助形成紅血球，輕鬆補給流失的鐵，搭配玫瑰和蔓越莓，維好氣色。



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