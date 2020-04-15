fb ig video ETtoday search mobile

Kiehl’s金盞花、神力小紅瓶變成清涼氣泡飲！還有加贈旅行組、免費喝活動

>

▲Kiehl’s金盞花變成清涼氣泡飲。（圖／品牌提供）

▲Kiehl's Coffee House特別於母親節前推出限定3款果漾氣泡飲。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

隨著一年一度的母親節越來越近，擁有眾多好口碑明星商品的保養品牌Kiehl’s契爾氏，不僅推出多款超值的母親節特惠組，深受鐵粉喜愛的Kiehl’s Coffee House也特別以全新「神力小紅瓶」、金盞花化妝水和冰河醣保濕霜等明星商品為靈感，打造3款全新限定氣泡飲，更同步推出折價、加贈自選旅行組等限定活動，又吃又喝又有拿，寵粉無極限。

位於信義A11的全球首家Kiehl’s Coffee House秉持著New Yorker精神，從常態餐點到響應節慶的特製菜單都以Kiehl’s天然成份為靈感，製作出道地的紐約美食風味。為了迎接母親節的到來，Kiehl’s特別以三大人氣明星商品為靈感，推出3款限定果漾氣泡飲，包含以今年重量新品「神力小紅瓶」概念打造的「神力小紅莓氣泡飲」，與品牌最經典金盞花化妝水相呼應的「金盞花鳳梨芒果氣泡飲」和冰河醣蛋白保濕霜代表的「冰河檸檬氣泡飲」，以氣泡水結合各種酸甜爽口的水果，不僅喝起來清涼爽口，還擁有網美系高顏值，怎麼拍都美，即日起至5/10期間限定販售。

▲Kiehl’s金盞花變成清涼氣泡飲。（圖／品牌提供）

▲Kiehl’s 神力小紅莓氣泡飲，12oz，NT$120。

以「11kDa超導全能修護露」為靈感的神力小紅莓氣泡飲，運用香氣宜人的覆盆子果茶為基底，加上新鮮可口草莓調製而成，每一口都喝得到莓果顆粒，特別推薦給喜愛酸甜果香的人。

▲Kiehl’s金盞花變成清涼氣泡飲。（圖／品牌提供）

▲Kiehl’s 金盞花鳳梨芒果氣泡飲，12oz，NT$120。

用Kiehl’s最經典的金盞花作為基底特製的金盞花茶，搭配嚴選鳳梨mix芒果醬，喝起來酸甜爽口，是最適合初春的清新果茶。

▲Kiehl’s金盞花變成清涼氣泡飲。（圖／品牌提供）

▲Kiehl’s 冰河檸檬氣泡飲，12oz，NT$120。

冰河醣蛋白保濕霜延伸出的冰河檸檬氣泡飲，以酸甜可口的可爾必思混合帶有清爽香氣的新鮮檸檬汁，恰到好處的酸甜比例，一口喝下瞬間感到沁涼又清爽。

▲Kiehl’s金盞花變成清涼氣泡飲。（圖／品牌提供）

▲Kiehl's更同步推出3項寵粉活動，可免費喝最新限定氣泡飲，還能自選明星商品旅行瓶帶回家。

Kiehl’s更同步推出「母親節限定活動」，即日起至5/10期間，於Kiehl’s 咖啡廳點餐時出示身上紅、黃、白任一種顏色，即可享有全新限定飲品優惠NT$99；若購買NT$120飲品加餐點一份，除了享有套餐折價優惠，更能獲得Kiehl’s特別準備的母親節禮物——自選「Kiehl’s明星豪華旅行瓶」乙組。此外，凡於活動期間至信義A8或A11 Kiehl’s專櫃體驗新品「神力小紅瓶」11kDa超導全能修護露，當日即可憑神力小紅瓶試用包到Kiehl’s Coffee House免費獲得「神力小紅莓氣泡飲」乙杯，完全不耽誤超寵粉稱號。

►Kiehl’s「神力小紅瓶」全球首賣！超強修護精華一次改善8大肌膚問題

►2020母親節必買「加大版」保養神品！Kiehl's金盞花、日夜奇蹟水、Dior花蜜精露一次看

關鍵字：

美妝, Kiehl’s, 契爾氏, Kiehl’s Coffee House, 咖啡館, 氣泡飲, 限定口味, 母親節
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

吵架必輸星座Top 3 ！雙魚超容易被說服、第一名開口就弱掉

吵架必輸星座Top 3 ！雙魚超容易被說服、第一名開口就弱掉

小S女兒許曦文「高級臉」獲保養代言　愛用面膜竟和大S同款

小S女兒許曦文「高級臉」獲保養代言　愛用面膜竟和大S同款

美妝版推爆40元護唇膏，夠滋潤還能去死皮！網友大讚：用過就回不去

美妝版推爆40元護唇膏，夠滋潤還能去死皮！網友大讚：用過就回不去

不到4萬可入手MIDO超薄手上鍊錶　高CP值又限量太誘人 Kiehl’s金盞花、神力小紅瓶變成清涼氣泡飲！還有加贈旅行組、免費喝活動 能讓情侶感情迅速升溫的5個話題！說點小秘密讓關係更親密 安格斯12星座一周運勢4/13-4/19　獅子、處女、雙魚壓力太大，累了就多休息啊 青春露、金盞花化妝水超低價！手刀衝「經典特賣」　 連續7天不間斷 喀什米爾之王也跟上粉色！「春夏透視風」桃紅烏干紗襯衫好浪漫 別讓肌膚慢性自殺！這些「卸妝錯誤」，一半女生都做過

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面