Kiehl’s金盞花、神力小紅瓶變成清涼氣泡飲！還有加贈旅行組、免費喝活動

▲Kiehl's Coffee House特別於母親節前推出限定3款果漾氣泡飲。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

隨著一年一度的母親節越來越近，擁有眾多好口碑明星商品的保養品牌Kiehl’s契爾氏，不僅推出多款超值的母親節特惠組，深受鐵粉喜愛的Kiehl’s Coffee House也特別以全新「神力小紅瓶」、金盞花化妝水和冰河醣保濕霜等明星商品為靈感，打造3款全新限定氣泡飲，更同步推出折價、加贈自選旅行組等限定活動，又吃又喝又有拿，寵粉無極限。

位於信義A11的全球首家Kiehl’s Coffee House秉持著New Yorker精神，從常態餐點到響應節慶的特製菜單都以Kiehl’s天然成份為靈感，製作出道地的紐約美食風味。為了迎接母親節的到來，Kiehl’s特別以三大人氣明星商品為靈感，推出3款限定果漾氣泡飲，包含以今年重量新品「神力小紅瓶」概念打造的「神力小紅莓氣泡飲」，與品牌最經典金盞花化妝水相呼應的「金盞花鳳梨芒果氣泡飲」和冰河醣蛋白保濕霜代表的「冰河檸檬氣泡飲」，以氣泡水結合各種酸甜爽口的水果，不僅喝起來清涼爽口，還擁有網美系高顏值，怎麼拍都美，即日起至5/10期間限定販售。

▲Kiehl’s 神力小紅莓氣泡飲，12oz，NT$120。



以「11kDa超導全能修護露」為靈感的神力小紅莓氣泡飲，運用香氣宜人的覆盆子果茶為基底，加上新鮮可口草莓調製而成，每一口都喝得到莓果顆粒，特別推薦給喜愛酸甜果香的人。

▲Kiehl’s 金盞花鳳梨芒果氣泡飲，12oz，NT$120。



用Kiehl’s最經典的金盞花作為基底特製的金盞花茶，搭配嚴選鳳梨mix芒果醬，喝起來酸甜爽口，是最適合初春的清新果茶。

▲Kiehl’s 冰河檸檬氣泡飲，12oz，NT$120。



冰河醣蛋白保濕霜延伸出的冰河檸檬氣泡飲，以酸甜可口的可爾必思混合帶有清爽香氣的新鮮檸檬汁，恰到好處的酸甜比例，一口喝下瞬間感到沁涼又清爽。

▲Kiehl's更同步推出3項寵粉活動，可免費喝最新限定氣泡飲，還能自選明星商品旅行瓶帶回家。



Kiehl’s更同步推出「母親節限定活動」，即日起至5/10期間，於Kiehl’s 咖啡廳點餐時出示身上紅、黃、白任一種顏色，即可享有全新限定飲品優惠NT$99；若購買NT$120飲品加餐點一份，除了享有套餐折價優惠，更能獲得Kiehl’s特別準備的母親節禮物——自選「Kiehl’s明星豪華旅行瓶」乙組。此外，凡於活動期間至信義A8或A11 Kiehl’s專櫃體驗新品「神力小紅瓶」11kDa超導全能修護露，當日即可憑神力小紅瓶試用包到Kiehl’s Coffee House免費獲得「神力小紅莓氣泡飲」乙杯，完全不耽誤超寵粉稱號。

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