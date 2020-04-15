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風靡韓妞的無毒唇膏來了！　換上新包裝變得更時髦

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▲▼ 風靡韓妞的無毒唇膏全新升級 。（圖／品牌提供）

▲標榜無毒的有機彩妝，外型時髦又好用獲得網友青睞。（圖／品牌提供，以下同)

記者曾怡嘉 / 台北報導

所謂人要衣裝，彩妝也要靠包裝，訴求有機的彩妝品牌ILIA文青包裝特別引人注目，今年換上全新LOGO，想傳遞更時尚環保訊息給消費者，外包裝也統一用4種色彩打造，讓人一目了然商品類別。

▲▼ 風靡韓妞的無毒唇膏全新升級 。（圖／品牌提供）

來自美國西岸的有機彩妝品牌ILIA也跟上換LOGO風潮，換上粗體字型提高大家記憶度，外包裝更以4種色彩打造，不同紙盒顏色代表不同商品類別，質感升級，儼然就是有機彩妝中的時髦代言人。

▲▼ 風靡韓妞的無毒唇膏全新升級 。（圖／品牌提供）

隨著新包裝登場，品牌趁勢推出5款柔滑緞光潤唇膏新色，純手工製作，憑藉著天然純淨的配方、令人驚艷的顯色度，身受顧客喜愛。全新包裝以淡淡的裸粉色打造，在SNS上被網友暱稱為絲襪奶茶脣膏。


防疫期間長時間配戴口罩，減少補充水份、塗搽護唇膏的頻率，讓口罩下的唇部肌膚成為保養死角。加上說話時雙唇經常與口罩摩擦，更容易因為敏感、乾燥，造成脫皮與乾裂等困擾。 ILIA推出全新柔礦磨唇霜、經典商品純淨潤唇霜為雙唇進行深度修復，搭配柔滑緞光潤唇膏打造完美唇色。

▲▼ 風靡韓妞的無毒唇膏全新升級 。（圖／品牌提供）

Step1 先使用柔礦磨唇霜，讓天然去角質成分溫和地去除唇部死皮。

▲▼ 風靡韓妞的無毒唇膏全新升級 。（圖／品牌提供）

Step2 接續使用純淨潤唇霜，藉由天然蜂蠟以及橙皮成分鎖住水份，使唇部肌膚立即重生賦活。

▲▼ 風靡韓妞的無毒唇膏全新升級 。（圖／品牌提供）

Step3 面對需要脫下口罩的時刻，或是突如其來的視訊會議。使用柔滑緞光潤唇膏，一抹創造自信色彩。

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關鍵字：

無毒, 有機, ILIA, 唇膏
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