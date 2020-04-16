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防疫洗髮關鍵步驟別忽視　小心頭皮乾澀發癢還加速老化

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▲防疫期洗髮關鍵步驟　避免頭皮發癢。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲想擁有健康柔亮的髮絲與頭皮，洗髮精的挑選是關鍵步驟。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official、@hairrituelbysisley）

記者張毓容／台北報導

連假剛結束，又進入新一波的防疫關鍵期，在外要保持良好社交距離外，個人的清潔衛生也很重要，除了勤洗手，頭皮髮絲清潔也別放過，但要讓髮肌徹底潔淨，同時又有舒適的清爽感受，洗髮精的挑選是關鍵。

使用洗淨力過強的洗髮精，容易將對頭皮有保護作用的皮脂膜帶走，當髮肌被過度清潔時，會變得乾澀、敏感，甚至出現紅腫、發癢等發炎情況，進而促使出油更加嚴重，長期下來會讓頭皮肌膚加速老化且易敏感，使髮肌越來越脆弱。

皮膚科醫師建議，在洗髮產品的挑選上，不論髮肌是油性或乾性，最重要的都是能適度清潔頭皮，清潔力不會過強使頭皮太乾、發癢脫屑，盡量挑選成分溫和、單純一點的產品，避免過多不必要成分造成造成刺激。

▲防疫期洗髮關鍵步驟　避免頭皮發癢。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Hair Rituel by Sisley 賦活重生洗髮精，豐盈／強韌，200ml，NT$2,300；500ml，NT$4,600。（圖／品牌提供，以下同）

由頂級植萃保養品牌Sisley研發推出的Hair Rituel by Sisley，將臉部肌膚保養概念延伸到髮肌上，以頂級植物萃取成分為髮肌注入滿滿營養並修護受損髮絲，不添加化學界面活性劑，可溫和清潔的同時也能幫助平衡髮肌油水分泌，洗髮後頭皮不悶澀，持久清爽舒適。

Hair Rituel 賦活重生系列洗髮精系列，除了原有的200ml容量，近日更推出全新大容量500ml包裝，在防疫關鍵時刻，不僅能使用更久，價格也更划算。

▲防疫期洗髮關鍵步驟　避免頭皮發癢。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲ORBIS 舒膚時光洗髮乳，480ml，NT$520。

ORBIS全新「舒膚時光」身體護理系列推出沐浴、洗髮、潤髮等3款新品，其中舒膚時光洗髮乳精心挑選出無油份、零矽靈、胺基酸系洗淨成分的配方，富含保濕成分的凝膠質地，可轉化出濃潤泡沫溫和清潔髮絲與頭皮，不只對肌膚溫和，還能滋潤髮絲不乾澀，帶來舒適潤澤的洗後觸感。

►依髮質挑洗髮精、愛吃重口味！5個錯誤習慣　讓頭皮變更油

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關鍵字：

洗髮, 洗頭, 頭皮, 清潔, 保養, 步驟, 洗髮精, 挑選
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