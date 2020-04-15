勞力士、PP、香奈兒出走另起爐灶　百年巴塞爾錶展瀕崩解

▲瑞士巴塞爾鐘錶珠寶大展如此盛況恐難再見。（圖／翻攝BASELWORLD官網）

記者陳雅韻／綜合報導

新冠肺炎疫情讓錶界腳步放緩、工廠暫歇，但看似停滯的表面下卻暗潮洶湧，龍頭品牌勞力士（Rolex）與同集團的帝舵（Tudor）、PP（Patek Philippe，百達翡麗），聯合香奈兒（CHANEL）、蕭邦（Chopard）宣布退出百年歷史的巴塞爾鐘錶珠寶大展（BASELWOLRD），明年將與另一錶展Watches & Wonders（簡稱W&W）的推手FHH基金會合作，於4月初自行舉辦展覽。

▲瑞士鐘錶界高層們在勞力士展館前為錶展剪綵揭幕已成追憶。（圖／翻攝BASELWORLD IG）

被譽為全球最大鐘錶展覽平台的巴塞爾鐘錶珠寶大展，雖然歷史悠久，但近年來受到品牌質疑的聲浪不斷，2018年開第一槍的是最大鐘錶集團Swatch Group，認為錶展運作不夠透明、節奏也跟不上，且參展成本居高不下，因此旗下所有品牌退出另辦高級錶展；今年則遇上新冠肺炎疫情，巴塞爾錶展主辦方宣布延期至明年1月，原本還有勞力士與PP等重量級品牌力挺，未料退費成為壓垮錶展的最後一根稻草。



▲勞力士宣布撤出巴塞爾鐘錶展。（圖／達志影像／美聯社）

起因是4月初巴塞爾鐘錶展的主辦方發出2020年參展品牌的退費方式，第一種作法是將今年參展商的85%費用轉移至2021年錶展，其餘作為前置作業費用；第二種方式是退還現金，但不得超過總費用的3成，其他4成挪至明年錶展使用，但剩下的3成抵銷已產生的費用，保守估計品牌參展一次要花費數千萬元至上億元台幣，如此嚴苛的退費條件對於一般品牌而言，著實吃不消，讓身為巴塞爾委員會主席、同時也是勞力士高階主管的Hubert J. du Plessix日前跳出來反對。

▲在巴塞爾錶展經歷四代傳承的PP也忍痛退出。（圖／達志影像／美聯社）

如此糾葛加速品牌退出，老大哥勞力士、帝舵、PP、香奈兒與蕭邦決定集體出走，宣布將與FHH合作，暫定將於明年4月初舉辦錶展，時間將與W&W錶展時間重疊，方便經銷商與媒體安排時間參觀。勞力士與PP均表示做此決定不容易，因為勞力士自1939年加入巴塞爾錶展，PP經營者Stern家族也在此歷經4代，但深厚感情終究不敵世界變化，只能忍痛撤展，而每年超過8萬人參觀的巴塞爾錶展正面臨崩解危機。